立院三讀／農田水利會長改官派　17個水利會千億資產歸公

▲農田水利法三讀敲槌。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊蕓／台北報導

農田水利會將於今年10月改制公務機關，立法院2日召開臨時會，針對《農田水利法》草案進行表決大戰，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，以及農田水利會資產及負債由國家概括承受。據統計，農田水利署共有17個分署，各農田水利會現金達700餘億，加上不動產千億資產將歸公。

▲立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

過去以來，農田水利會向來是地方派系必爭之地，且藍大綠小。民進黨執政後，立法院在2018年三讀修正通過《農田水利會組織通則》，農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，現任會長任期至2020年9月30日。

立法院經濟委員會5月初審通過《農田水利法》草案，其中爭議條文包括資產轉移及作業基金條文均保留送交朝野協商。立法院6月29日下午至7月22日舉行臨時會，立法院長游錫堃1日召集朝野協商，除了委員會保留條文外，民進黨團、國民黨團、台灣民眾黨團、民進黨立委陳亭妃也提出修正動議。

由於昨天協商最後僅由民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團簽字，《農田水利法》草案最終並未完成簽署協商結論，爭議條文則於上午院會進行表決。三讀條文明訂，增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅；農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利作業基金管理。

此外，院會也通過修正動議，劃設農田水利事業區域若涉及原住民族地區，農委會需會商中央原住民族主管機關並公告；主管機關得邀集專家學者、地方人士、實際耕作農民組成各地方農田水利事務諮議會。

▲立院臨時會農田水利法拚三讀，反消滅水利會自救會集結立院大門抗議 。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩 國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業

►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件

►國民黨嗆撤換陳菊 蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉 「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」

►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了



►振興一下我們的美麗