藍白黨團拒見監委被提名人　蘇嘉全：持續溝通

▲總統府秘書長蘇嘉全。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全3日將率領監察委員被提名人拜會各黨團，其中包含被提名為院長的前總統府秘書長陳菊也將現身，不過國民黨團與台灣民眾黨團已經表態拒絕會面。對此，蘇嘉全2日受訪時表示，會繼續與國民黨團與民眾黨團溝通，希望能夠將所有被提名人的想法親自向黨團說明。

蘇嘉全上月30日率領考試委員被提名人赴立法院拜會立法院長游錫堃，隨後轉往各黨團尋求支持朝野黨團，不過卻遭到國民黨團與民眾黨團拒絕，最後僅順利與時代力量黨團進行公開會談。民進黨團2日召開黨團大會，蘇嘉全再度率領所有考試院被提名人親自拜會。

蘇嘉全受訪時表示，在上月30日赴立法院拜會前，總統府就有聯絡各個黨團，儘管遭到國民黨團與民眾黨團拒絕，但仍會繼續尋求他們的支持。

蘇嘉全說，被提名人已經與時代力量黨團的所有成員見過面，不過民進黨團僅有三位黨團幹部見到面，經過與民進黨團總召柯建銘的商量，黨團也願意與這些被提名人見面，因此今天才會親自拜訪尋求支持。

蘇嘉全3日下午將再度率領監察委員被提名人拜會各黨團，不過國民黨團與民眾黨團已表明拒絕會面。對此，蘇嘉全僅表示，會繼續與國民黨團與民眾黨團溝通，希望能夠將所有被提名人的想法親自向黨團說明。

立法院29日下午正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權將於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

監察院人事同意權案部分，則將在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

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