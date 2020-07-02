農田水利會改制私產歸國有　民進黨立委黃世杰質疑違憲投反對票

▲民進黨立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院2日召開臨時會，《農田水利法》草案可望能完成三讀。不過，針對第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。民進黨立委黃世杰持反對意見，認為過去水利會財產以私產性質對待，改制不能只用一條法律就說國家概括承受，有違憲疑慮，未來進到大法官釋憲程序很可能會被推翻。

立法院在2018年三讀修正通過《農田水利會組織通則》，農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，現任會長任期至2020年9月30日。立法院經濟委員會5月初審通過《農田水利法》草案，其中深水區條文包括資產轉移及作業基金條文均保留送交朝野協商。

立法院6月29日下午至7月22日舉行臨時會，立法院長游錫堃1日召集朝野協商，由於昨天協商最後僅由民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團簽字，《農田水利法》草案最終並未完成簽署協商結論，爭議條文則於上午院會進行逐條表決。

在處理關鍵條文第23條時，黃世杰表示，農田水利會財產不應只用一句「國家概括承受」，會有非常大違憲爭議。他認為，此修法顯示出長久以來水利會財產，在課稅或其他法律體制，都是用私產性質在對待，「如果要改制，不能只用一條法律就說概括承受，至少要進行清算或補償程序」，否則憲法疑慮始終存在。

黃世杰呼籲，立法院立法必須有合憲義務，如果將水利會財產登記為國家所有程序不符規定，「希望大家好好考慮，未來它終究會進到大法官釋憲程序，這條法律很可能會被推翻」，語畢引發台下國民黨立委一片掌聲力挺，國民黨團總召林為洲更在台下大喊「快來一起釋憲了啊！」不過，最後民進黨挾人數優勢，該條最後贊成53人、反對39人，通過民進黨團版本修正動議。

二讀後條文明訂，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利事業作業基金管理。資產移轉予農田水利事業作業基金管理時，免收一切稅捐。為籌措農田水利事業經費，由國家承受資產之使用、收益及處分均以活化收益方式辦理，不受國有財產法第二十八條、第四章及第六章之限制；其活化收益之項目、收費及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。

▲農田水利法第23條，黃世杰按下反對票。（圖／記者屠惠剛攝）

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