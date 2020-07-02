博客來7/3上午開賣中衛「月河藍」新色　電商販售口罩總整理

▲電商準備開賣中衛口罩月河藍色。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購買MIT醫療口罩越來越方便，不過人氣超夯的中衛醫療口罩仍不定時上架限量開賣，目前網路上能買到的顏色除了有酷黑、天空藍、櫻花粉、薰衣紫等色，現在又有新色「月河藍」釋出，電商開賣時間及細節整理如下。

博客來

7/3上午11點第4波開賣中衛醫療口罩，提供成人平面及3D立體款，此次顏色新增月河藍，再加上軍綠、薰衣草紫、丹寧藍、酷黑、深丹寧、酷黑迷彩、丹寧牛仔，共有8色可選，依各款式規格不同，單盒30入、50入，售價300～499元，每人每色限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心

每天早上11～12點不定時限量販售中衛、MOTEX摩戴舒、匠心3大品牌醫療口罩，售價及款式依網站公告，每人限購1盒，而目前開賣的中衛口罩，成人款提供酷黑、天空藍、櫻花粉3色；兒童款則是藍胖達、粉小兔2色。

東森購物

開放預購加利成人、兒童醫療口罩，單盒50入， 2盒組售價758元，每人限購2組，最多可買到4盒。訂單將於成立後6日出貨。

蝦皮購物

每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，款式及售價依網站當天上架公告為主，並根據庫存調整購買上限。

松果購物

販售加利、順易利MIT品牌醫療口罩，成人款平面口罩，單盒50片裝均價449元；兒童款3D醫用口罩，單盒50片裝均價690元，提供幼童XS、兒童S兩尺寸選購，優惠方案依網站公告，皆不限購。

生活市集

MIT醫療口罩1盒50入售價523～645元不等，結帳輸入折扣碼再打75折，單片最低7.5元起，顏色隨機出貨，每人限購1組。另有醫療口罩+酒精特惠組，詳細販售內容依賣場公告為準。