王浩宇就是「潔西卡王」？疑忘切帳號被抓包　急po證據否認

圖文／鏡週刊

桃園市議員王浩宇行事作風屢次惹來爭議，時常針對全國時事批評，也被諷刺為「不分區議員」，經常在網路上和反對者筆戰，最近卻有網友發現，王浩宇疑似在臉書上開分身帳號，化名「Jessica Wang（潔西卡王）」幫自己護航，卻不小心說溜嘴曝光自己的身分。對此王浩宇也在臉書駁斥，並po出「證據」，要求指控者出面道歉。

王浩宇在當議員之前，就曾在PTT論壇上掀起爭議，讓他的PTT帳號被封鎖，並列為不歡迎人物，更有板規規定不得提到王浩宇的名字，因此他也被戲稱為「PTT佛地魔」，如今當上議員，仍不改其作風，最近又再度和PTT網友槓上了。

一名網友在PTT轉貼臉書粉專「尚書大人真機靈」的爆料po文，指出王浩宇疑似在臉書開分身帳號來幫自己護航，這個分身帳號為「Jessica Wang」，並秀出截圖，其中「Jessica Wang」在王浩宇的臉書留言底下和網友互嗆，網友先是問「你知道為何王被稱為佛地魔嗎？」而Jessica Wang則回覆「抹黑造謠我的還有少嗎」。

網友懷疑，這是王浩宇忘了切帳號就留言，不小心說溜嘴用Jessica Wang說出了「我」，狠酸：「如果當一個民選議員當到需要開很多個假帳號來扮演支持者、營造支持者很多的假象，這是一件多麼可悲的事情。」

然而王浩宇本人則出面駁斥這個說法，否認自己就是「潔西卡」，並表示自己已經親自聯繫上了這名臉書帳號為「Jessica Wang」的小姐本人，還說對方也感到非常困擾。

為了證明自己所言為真，王浩宇還po出了一段影片，影片中他透過臉書通話功能打電話給「Jessica Wang」，記錄下他和「Jessica Wang」的通話內容，電話那一頭的女聲否認自己是王浩宇的分身，「這幾天一直被抹黑啊，可是我就真的不是王浩宇，我真的是路見不平而已。」甚至還說若王浩宇要對網友提告的話，她願意出庭作證。

王浩宇以此要求爆料的網友「Jason」刪文並道歉，只不過其他網友卻對他的自清感到不以為然，直言「這是要告什麼？浪費司法資源」「認錯人也要被吉？」也有網友對這段影片的真實性抱持懷疑「快告，我叫我媽錄音也是錄音啊，這麼無辜就公開來調查」「錄音跟帳號沒有邏輯關係啊，你應該申請該帳號的ip紀錄」「支持提告，坐等法院認證」。



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