國安法不溯及既往　送回大陸審判？..港澳辦這樣回應

記者任以芳／北京報導

《香港國安法》即日起實行，不少香港抗議份子關注該法公佈以前所發生的危害國家安全犯罪案件，是否不予追究？國務院港澳事務辦公室副主任張曉明今（1日）表示，「香港國安法關於追溯力問題的規定，與國際上行使法律的通常規定是一致的，就是不溯及既往。」即使有違法都會依據香港法律規定，不會行使大陸的法律審判。

張曉明指出，在香港現行有關的法律當中，包括刑事罪行條例、社團條例、公安條例等，都有涉及國家安全方面的一些規定，應當運用這些法律的規定來懲治已經發生的危害國家安全的犯罪行為。

▲未來犯罪嫌疑人依據《香港國安法》，不會送大陸審理（資料圖／路透）

未來犯罪嫌疑人會依據哪邊法律審判？張曉明回答，中央有關機構和香港特別行政區的有關機構是兩個不同的執法、司法主體，他們應該也只能是執行它自己的法律。如果要求香港的員警、律政司檢控人員或者法官來執行內地的法律，或者要求內地公檢法有關部門執行香港法律，這是不可能的，因為不瞭解，另外也容易造成管轄和法律適用上的衝突和混亂。

張曉明指出，按照現在國安法的這套設計和規定，將來中央和香港特別行政區兩支執法、司法隊伍，各自形成包括立案偵查、審查起訴、審判和刑罰執行各個環節在內的一個完整的或者說完整一條龍、全流程的管轄。各管各的，這樣既做到分工比較明確，管轄劃分比較清晰。

▲國務院港澳事務辦公室副主任張曉明 。（圖／翻攝 央視）

記者會一開始，張曉明特地強調，「等待香港基本法23條立法已經等了整整23年，終於等來了《香港國安法》的頒佈實施，並且比喻這對香港今天回歸23周年是一份特別的生日禮物。」

針對這部法律意義和影響，張曉明表示四點看法，強調是一國兩制事業的重要里程碑，過去23年來香港基本法實施相關問題作5次解釋、4次決定，這一次由全國人大作出有關決定，全國人大常委會制定這部法律是中央處理香港事務最為重大的舉措。這部法律本身就是繼香港基本法之後，中央為香港專門制定的第二部重要法律。

▲張曉明認為，這部法律是香港繁榮穩定的守護神。（資料圖／路透）

張曉明認為，這部法律是香港繁榮穩定的守護神，如果任由各種反中亂港勢力在香港興風作浪，甚至把香港變成對內地進行滲透、顛覆活動的基地，這對香港來說絕對是禍不是福，不僅會毀掉一國兩制，也會毀掉香港的繁榮穩定，毀掉香港居民的福祉。

最後，張曉明強調，這部法律就是要懲治極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，對他們高懸利劍，對干預香港事務的外部勢力形成震懾，發揮香港繁榮穩定的定海神針的作用。這部法律確實可以扭轉乾坤，產生變局效果。用一句話來概括，就是一法可安香江，這一部法律就可以安定香港。