面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

▲針對美國制裁行為，港澳辦強調一定反擊。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

針對《香港國安法》落實和相關細節，大陸國新辦今（1日）舉行新聞發佈會，關於美國宣布多項制裁，像是限制中國官員簽證，取消對香港特殊待遇，國務院港澳事務辦公室副主任張曉明表示，「對於反制態度，在美國一些人的手確實伸得太長，無非是給我們一個機會，自衛還擊的決心和能力。」

面對美國制裁手段，大陸是否採取具體採取反制措施？張曉明指出，「如果這種霸淩主義的習性發作，如果他們覺得自己國內亂的還不夠，如果他們不在乎所謂制裁造成的自損可能大於他損，如果他們想借機轉嫁危機、玩甩鍋，那他們就試試。無非是要給我們一個機會，展示我們自衛還擊的決心和能力。」

▲美國國務卿蓬佩奧宣布對中港制裁措施。（圖／路透）

張曉明進一步指出，事實上大家可能也注意到，這兩天美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國商務部長，已經宣佈了幾項所謂的制裁措施。中國政府也宣佈了對涉港問題上表現惡劣的人員，要實行入境限制、簽證限制。「我們有句老話，你做初一我做十五，只要美國方面出手，中國政府和香港特別行政區政府必定要予以反制，有關措施也會見步行步，陸續有來。」

▲港澳辦強調，中美之間反制不影響香港金融地位。（圖／路透）

美中之間反制不斷升級，可能爆發一場金融戰，動搖香港金融中心地位？張曉明表示，香港特別行政區的特殊的經濟地位。包括他的國際金融中心地位，是長期形成的，是經過香港幾代人奮力拼搏打拼造就的，也是得到國際社會的。廣泛認同。並且獲得我們的基本法的保障的，不是哪一個國家，哪一方於取於奪。

張曉明回應，我們對保持香港的國際經濟地位不那麼擔心，因為香港的國際經濟地位，國際金融中心地位，香港的繁榮穩定，從根本上來說取決於兩條。「一個是香港身生營商環境，金融體系方面的優勢，會不會削弱，再者祖國經濟發展勢頭對香港的支持力度，會不會持續，這對這兩點我們是有信心，所以我們對香港的未來也是充滿信心的。」