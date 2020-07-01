5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

▲人們躍躍欲試，搶當5G新鮮人。（圖／記者邱倢芯攝）



記者謝仁傑／綜合報導

5G之戰開打，帶動品牌商機，目前已經公開的5G手機，除了去年Vivo推出的Nex3，還有LG V60、LG Velvet、三星Galaxy S20、Sony Xperia 1 II，售價都超過3萬元，而華碩新機「ROG Phone 3」也準備在7月22日亮相。

▲LG中階5G新機Velvet。（圖／取自YouTube）



目前正式通過NCC驗證的手機包括HTC U20和LG Velvet，U20預計8月在台上市，Velvet上市時間仍未公開，但可以期待也將會在近期上市。

HTC U20採用高通S765 5G處理器，售價落在18,990元，可能會是國內5G初期最便宜的一款手機，配備6.8吋顯示器、4鏡頭及5000mAh的大電池；而LG Velvet是一款影音娛樂取向的手機，同樣配備6.8吋顯示器和S765 5G處理器、8GB RAM與128GB ROM的配置。兩款性能相近的中價位手機勢必會掀開第一場競爭。

▲華碩ROG Phone 3確認於7月22日亮相。（圖／YOUTUBE）



華碩ROG Phone 3預估會採用高通最新的旗艦處理器S865+，電池容量可望達6,000 mAh，主打電競元素的一款手機，積極搶攻手機遊戲市場；此外華碩新一代的ZenFone 7預料也會支援5G，儘管官方尚未釋出相關情報，預計也將在不久內推出。

▲夏普AQUOS R5G。（圖／夏普提供）



夏普推出AQUOS R5G運用5G傳輸技術，具備高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，最大特色就是搭載8K廣角鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，搭載前置1,640萬畫素自拍鏡頭，後置4鏡頭主相機以及ToF景深鏡頭，配備高通865處理器，支援NFC、Wi-Fi 6、臉部辨識和指紋辨識。AQUOS R5G在日本定價為12萬9,600日幣（約新台幣35,500元）。

此外，今年中國品牌的5G手機是否有計劃在台上市仍是未知數，儘管目前5G手機價位看似偏高，不過隨著下半年越來越多5G手機登場，價格有望再降低，欲入手的人們不妨再等等。

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