　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲人們躍躍欲試，搶當5G新鮮人。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

5G之戰開打，帶動品牌商機，目前已經公開的5G手機，除了去年Vivo推出的Nex3，還有LG V60、LG Velvet、三星Galaxy S20、Sony Xperia 1 II，售價都超過3萬元，而華碩新機「ROG Phone 3」也準備在7月22日亮相。

▲LG Velvet新產品線確認是中階機！外觀優雅、水滴屏、S765。（圖／取自YouTube）

▲LG中階5G新機Velvet。（圖／取自YouTube）

目前正式通過NCC驗證的手機包括HTC U20和LG Velvet，U20預計8月在台上市，Velvet上市時間仍未公開，但可以期待也將會在近期上市。

HTC U20採用高通S765 5G處理器，售價落在18,990元，可能會是國內5G初期最便宜的一款手機，配備6.8吋顯示器、4鏡頭及5000mAh的大電池；而LG Velvet是一款影音娛樂取向的手機，同樣配備6.8吋顯示器和S765 5G處理器、8GB RAM與128GB ROM的配置。兩款性能相近的中價位手機勢必會掀開第一場競爭。

▲華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相。（圖／YOUTUBE）

▲華碩ROG Phone 3確認於7月22日亮相。（圖／YOUTUBE）

華碩ROG Phone 3預估會採用高通最新的旗艦處理器S865+，電池容量可望達6,000 mAh，主打電競元素的一款手機，積極搶攻手機遊戲市場；此外華碩新一代的ZenFone 7預料也會支援5G，儘管官方尚未釋出相關情報，預計也將在不久內推出。

▲AQUOS R5G。（圖／夏普提供）

▲夏普AQUOS R5G。（圖／夏普提供）

夏普推出AQUOS R5G運用5G傳輸技術，具備高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，最大特色就是搭載8K廣角鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，搭載前置1,640萬畫素自拍鏡頭，後置4鏡頭主相機以及ToF景深鏡頭，配備高通865處理器，支援NFC、Wi-Fi 6、臉部辨識和指紋辨識。AQUOS R5G在日本定價為12萬9,600日幣（約新台幣35,500元）。

此外，今年中國品牌的5G手機是否有計劃在台上市仍是未知數，儘管目前5G手機價位看似偏高，不過隨著下半年越來越多5G手機登場，價格有望再降低，欲入手的人們不妨再等等。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

ET快訊
阿翔親揭進摩鐵「開房間3小時」真相！「浴室拍攝畫面」曝光
反中火絕食第2位議員送醫！羅廷瑋絕食46小時被抬上救護車
獨／前妻爆料「出軌約砲拍SWAG」　周士淵親自回應
快訊／午後雷雨彈開炸！北北基11縣市大雨警戒
超商店員開無雙Combo劫匪　「10秒爆頭9次」影片曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市卻無法直接申辦

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

微軟便宜版遊戲主機 Xbox Series S 傳延到 8 月發表

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

LINE Pay點Uber Eats免海外交易手續費　新戶首購最高享21%回饋

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市卻無法直接申辦

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

微軟便宜版遊戲主機 Xbox Series S 傳延到 8 月發表

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

LINE Pay點Uber Eats免海外交易手續費　新戶首購最高享21%回饋

黃秋生遭女星砸頭「我一直是弱者」　尬戲台灣演員：演技好又聰明

快訊／台灣外交突破！索馬利蘭派駐台代表　外長吳釗燮上火線說明

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」！　廚房滷肉畫面辣翻…網一看全瘋了

錢世傑／把老闆炒魷魚的第二人生

中職／OPEN小將及小桃週日來助陣　萊恩幫OPEN小將辦慶生會

高潮！喊多大聲就噴多高　金門金湖鎮「喊泉」讓你發揮肺活量

振興經濟來了！　台酒祭好康　指定商品第二件1折起

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

打臉安海瑟薇！導演諾蘭還原《星際效應》片場「不給椅子坐」真相　曝2大禁令

蘇花改全段設「最低速限50km」！警方今起取締　龜速車將吃1200元罰單

3C家電熱門新聞

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

Xperia 1 II & Galaxy S20 Ultra 5G網路測試

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

iOS 14意外揭大量App「偷窺」用戶剪貼簿

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy A51與A71獲5G認證

三星Galaxy A51與A71獲5G認證

中華電與台灣大昨（6/30）日宣布5G服務開台，也正式宣告台灣進入5G世代世代；台灣三星表示，接下來也將以齊全的5G行動裝置產品線，滿足台灣消費者多元需求。

「華為遲早退出英國5G市場！」強生態度轉硬

「華為遲早退出英國5G市場！」強生態度轉硬

中華電5G開台　網路門市卻無法直接申辦

中華電5G開台　網路門市卻無法直接申辦

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

蔡英文宣告：台灣正式進入5G時代

蔡英文宣告：台灣正式進入5G時代

關鍵字：

5G華碩ROG Phone 3HTC U20LG V60LG Velvet三星Galaxy S20Sony Xperia 1 II

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面