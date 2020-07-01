三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快



▲NCC審定合格且已上市的5G手機目前僅有5款如上表，三星另有4款手機於1日通過審定，預計7月中旬以後才會上線公開（圖／NCC），點我看大圖



記者陳世昌／台北報導



台灣5G已正式開台，目前中華電信、台灣大公布的5G資費跟4G開台時的資費差不多，甚至是全球最低，但5G手機的選擇性較少，NCC發言人蕭祈宏表示，目前已有9款手機取得審定，其中三星最多，有7款，相信5G手機的選擇後續會增加很快，其中HTC新機已送審，大陸的OPPO應該也在進行中。



依據NCC作業規定，新手機上市都需經過審定，蕭祈宏表示，市場5G手機可供選擇的款式還很少，到7月1日為止有共有三星、SONY、LG三家廠商共9款通過審查，其中已上市的有三星GALAXY S20、S20+、S20 ULTRA，以及LG V60 THINQ 5G、SONY XPERIA 1 II，共5款。



NCC表示，三星於7月1日還有機型SMA716B/DF、A516B/DF等4款通過審定，預計稍後上市。目前大陸品牌沒有通過審定的機型。

