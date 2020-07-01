　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼通過NCC審定合格且已上市的5G手機目前僅有5款如上表，三星另有4款手機於1日通過審定，預計7月中旬以後才會上線公開（圖／NCC）
▲NCC審定合格且已上市的5G手機目前僅有5款如上表，三星另有4款手機於1日通過審定，預計7月中旬以後才會上線公開（圖／NCC），點我看大圖

記者陳世昌／台北報導

台灣5G已正式開台，目前中華電信、台灣大公布的5G資費跟4G開台時的資費差不多，甚至是全球最低，但5G手機的選擇性較少，NCC發言人蕭祈宏表示，目前已有9款手機取得審定，其中三星最多，有7款，相信5G手機的選擇後續會增加很快，其中HTC新機已送審，大陸的OPPO應該也在進行中。

依據NCC作業規定，新手機上市都需經過審定，蕭祈宏表示，市場5G手機可供選擇的款式還很少，到7月1日為止有共有三星、SONY、LG三家廠商共9款通過審查，其中已上市的有三星GALAXY S20、S20+、S20 ULTRA，以及LG V60 THINQ 5G、SONY XPERIA 1 II，共5款。

NCC表示，三星於7月1日還有機型SMA716B/DF、A516B/DF等4款通過審定，預計稍後上市。目前大陸品牌沒有通過審定的機型。
 

ET快訊
快訊／花蓮屏風山墜谷意外！男跌落溪谷搶救中
差27歲！屏東男爬上「國中小女友」通鋪…同床9歲小表弟目擊：
快訊／外交部證實跟索馬利蘭互設代表處　展開5面向合作計畫
LIVE／台灣、索馬利蘭互派代表　吳釗燮親自說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

三星再通過4款審定！NCC：5G手機選擇性會增加很快

「LINE FRESH 2020首屆校園競賽」徵件開跑　總獎金高達46萬元

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星備妥5G中階機彈藥　衝刺2020下半年台5G市場

臉書展示超薄VR概念眼鏡　外觀與一般墨鏡相同

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

華碩5G電競手機名稱確認為ROG Phone 3 擬定7月22日亮相

LINE TAXI響應振興三倍券 　預告「振興三倍日日搭」方案將登場

港警已抓70人...2人涉違反港版國安法！　女持英美國旗「香港獨立」牌

與索馬利蘭互設辦事處「影響兩岸關係」？吳釗燮：不因壓力放棄好的事情

你去搶了嗎！三倍券上線6小時狂售「破百萬份」

山巒中的糖果屋！清境鄉村歐風民宿　玻璃屋眺望中央山脈超療癒

毒犯妻送「加料」會客餐…北所獄友「迷姦藥中毒」！法務部長回應了

中部逾30名醫師接力反中火　1個月內發動街頭遊行反燃煤

吳肇軒車震大文：前戲很重要！　「我是她的性愛啟蒙老師」

星宇航空宣布招募「軍方退役飛航員」　預計9月起陸續面試

練台生敲定入股「全國數位」31%！擠身雙北市有線電視大亨

傳說對決APL超級職業聯賽小組賽首輪結束　GCS隊伍戰績輝煌

人妻爆頭陳屍沙發外遇夫：自殺 死者家屬揭「關鍵證據」翻案！

3C家電熱門新聞

iPhone 12現身海外電信商官網！　首次在蘋果公布前「偷跑」

iPhone 12盒裝傳不含豆腐頭、EarPods

退回不要的貼圖第二彈　LINE預告7月中推「舊貼圖換10代幣」

iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

豬肉滿福堡加蛋買一送一　LINE酷券聯手麥當勞限時3天要送15萬份

「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

HTC Desire 20 pro動手玩　開箱實測全新5鏡頭模組

Xperia 1 II & Galaxy S20 Ultra 5G網路測試

LINE Pay Money綁定「振興三倍券」　消費滿額最高回饋400點再抽5000點

傳iPhone 12將推4G入門版！售價僅1.64萬元起

Spotify正式推出「即時動態歌詞」！　用戶終於可以跟著唱了

華碩ROG Phone 3確認7月22日亮相

YouTube TV價格漲不停！　7月起再度調漲30％至每月64.99美元

更多熱門

相關新聞

NCC變數位發展部是電子捕獸夾？

NCC變數位發展部是電子捕獸夾？

政府有心做好數位經濟與數位媒體等數位發展，就要落實兩個目標、一個避免。兩個目標就是發展數位經濟產業與發展數位媒體產業，至於一個避免，則是避免新的部會成為超大的監理機關，以免NCC真的變成電子捕獸夾。

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

5G新機準備在台開賣！　這幾款新機最便宜的2萬有找

三星Galaxy A51與A71獲5G認證

三星Galaxy A51與A71獲5G認證

「華為遲早退出英國5G市場！」強生態度轉硬

「華為遲早退出英國5G市場！」強生態度轉硬

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

中華電5G開台　網路門市障礙已排除

關鍵字：

NCC5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面