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「華為遲早退出英國5G市場！」強生態度轉硬　擬提供其他供應商誘因

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▲▼中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合外電報導

大陸全國人大常委會30日通過港版國安法，英國首相強生對此深表關切，同時，對於華為參與英國的5G網路建設一事，他也撂下重話，「將保護極為重要的國家基礎建設免於受到『敵對國家供應商』的控制。」英國文化大臣Oliver Dowden透露，未來華為將不會成為英國5G網路的一部份，並歡迎其他國家的供應商進入英國。

綜合外媒報導，英國文化大臣Oliver Dowden30日在國會答詢時坦承，以長遠來看，華為最終不會成為英國5G網路的一員，英國未來也不會使用華為設備。他提到，「但是達到這個終點的過程會有很大的不同。」

事實上，強生政府1月才宣布允許華為為英國提供5G的網路設備，當時雖然受到外界撻伐，但官員稱，只要禁止在敏感的地理區域與核心技術組件中使用華為設備，就能夠充分減輕相關風險，同時讓英國得以採用華為的新技術。

強生政府當時的這個決定不但徹底激怒了美國川普政府，也受到部分強生所屬的保守黨議員反對。此後，新冠肺炎疫情與港版國安法議題爆發，中國大陸在相關事件上的行為對取得英國5G市場沒有任何幫助，即便強生執意要推動華為參與英國5G，也註定會在議會中失敗。

▲▼英國首相強生投書媒體，表示考慮讓近300萬人移居英國。（圖／路透社）

▲英國首相強生30日就港版國安法通過是否會影響英國限制華為一事表示，「我不會陷入排華情緒，因為我也不排華。」（圖／路透社）

英國國防大臣Ben Wallace表示，美國5月份起實施的制裁措施旨在讓華為難以實現5G。Ben Wallace和英國文化大臣Oliver Dowden在國防委員會作證後不久，美國聯邦通信委員會便正式將華為與中興通訊列為國家安全威脅。Oliver Dowden坦承，美國的制裁措施的確可能影響華為作為5G網路供應商的能力，而他不會對華為法律地位進行評論，他也沒有明確表示剔除華為的期限。

Oliver Dowden說，英國政府正在積極考慮替華為的對手提供貿易或金錢方面的誘因，鼓勵其他國家的供應商參與英國的5G網路設置，以推動英國的供應鏈多樣化，擺脫對於華為、諾基亞Oyj以及易利信的依賴。英國政府歡迎南韓三星電子與日本NEC進入英國市場。Oliver Dowden也透露，目前正在研究如何降低新供應商進入英國市場的成本，並提供相關誘因。

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