中華電5G開台　網路門市卻無法直接申辦

▲用戶無法順利在中華電網路門市升級5G資費。（圖／3C達人廖阿輝提供）

記者邱倢芯／台北報導

中華電5G服務昨（6/30）日開台，除了有部分用戶先前已申辦早鳥方案外，不少消費者在獲得更多資費資訊後，選在開台後一天（7/1）於網路門市中申辦5G服務，不過卻有人發現，自己原有的4G資費無法順利地升級5G服務。

而這樣的情況，也在3C達人廖阿輝身上發生；廖阿輝指出，今早原先想將自己的499方案，透過網路門市申辦的方式升級為1,399型5G單門號方案，但是網路門市卻一直出現錯誤的訊息。

廖阿輝指出，在出現無法順利申辦的問題後，立即就打電話詢問客服相關事宜；而客服人員回應他，這是內部系統原先設定，因此可能有部分的消費者會出現無法申辦單門號，只能升級購機綁約方案的問題。

針對於此，《ETtoday新聞雲》記者也實際打進中華電800客服中詢問；客服人員表示，目前能夠申辦5G資費的作業管道有中華電直營、神腦等實體門市，而網路門市目前因為系統問題無法正確操作，因此建議有想要迅速申辦的消費者，可以帶著雙證件，直接到實體門市申辦。

另外，記者也詢問客服人員，4G門號升級1,399型單門號5G方案的相關問題。針對此一問題，客服人員表示，現階段其實沒有「4G資費直接升級5G的方案」，只能夠以現有的資費做「平行移轉」。

以記者本身現在使用的499方案為例，若要升級為5G方案，那麼在平行轉移（不繳違約金）的情況下，那麼僅能夠升級為799型5G方案。如果想要申辦1,399型（吃到飽）以上，那麼可能就需要繳交違約金。

另一方面，用戶現在所使用的資費方案若為4G學生方案，且要平行轉移為5G資費方案，在申請前要注意的是，如果自己其實是非學生身份，在轉移後對於5G服務不滿意，想要退回原有的4G方案，在沒有學生證可證明自己在學身份的情況下，就無法退回4G資費；因此在申請轉移前，原先是特殊優惠資費的消費者需要多多注意。