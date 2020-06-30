「搶鮮」5G飆網　先注意手機與電信商頻段搭配

▲搶當5G新鮮人，手機、電信商支援頻段都要注意。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信與台灣大哥大在今（30）日皆宣布5G服務開台，相關資費也一一揭曉；不過，如果想要第一時間搶當「5G新鮮人」的用戶，除了要將裝置換成支援5G功能的手機，以及申辦5G資費外，也要注意手上的5G手機所支援的頻段，是否與申辦的電信商相互支援。

據了解，目前台灣電信商主要提供的5G NR頻段為n1、n28、n78，之後再過一段時間，才會提供n3與n41這兩個頻段；另外，台灣5G台初期所提供的組網模式是以NSA（非獨立組網）為主，純5G的NA（獨立組網）還需時間的演進與技術發展。

▼各家電信商支援的5G頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

而現在在台灣手機市場中，可從一般通路（如電信商）購得的5G手機有vivo NEX 3、三星S20系列（三款）、LG V60 ThinQ，以及Sony Xperia 1 II等機款。

▼品牌手機支援的5G頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

在支援頻段上，每款手機所支援的組合並不相同，n78是目前這些手機款式都有支援的頻段。

不過手機支援頻段的多寡會影響什麼？對此，3C達人廖阿輝解釋，手機支援的頻段越多，即便用戶轉換不同的電信業者，也不需要擔心5G網路「好像有點變慢」的問題。

以Sony Xperia 1 II手機為例，其支援n1、n28、n78、n3等頻段，幾乎等於可任選四家業者的服務都可以，確保網路速度不會慢。相對的，如果手機支援的頻段越少，那麼在選擇搭配的電信商時，就要考慮到其所支援的頻段為何，以確保在花較多資費成本時，也能維持著5G的高速率與低延遲性。