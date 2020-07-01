高嘉瑜指手機APP「自動續訂」陷阱多　消保處籲：做個聰明的消費者

▲民進黨立委高嘉瑜召開「手機APP自動續訂陷阱多，消費者求償無門成冤大頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

隨著國人使用智慧型手機漸趨普及，近年手機APP消費爭議也層出不窮，民進黨立委高嘉瑜1日指出，常有消費者被「免費試用」等方式吸引下載APP後，因未被告知或疏未注意，試用期間屆滿後遭自動續訂並扣繳費用，收到帳單之後才發現被收取高額費用，成為冤大頭。對此，行政院消保處回應，會請經濟部隨時做滾動式檢討，也呼籲民眾要做一個「聰明的消費者」。

高嘉瑜1日上午於立法院召開「手機APP自動續訂陷阱多，消費者求償無門成冤大頭」記者會，並邀請行政院消保處簡任秘書陳星宏、經濟部工業局電子資訊組科長林清嶔列席說明。

高嘉瑜指出，近五年涉及手機APP自動續訂相關爭議之的申訴案件高達351件，近兩年更呈現倍數成長，為妥適保護消費者權益，各主管機關應重新檢視不同交易型態的定型化契約應記載不得記載事項中，關於「自動續訂」之規定，應要求業者清楚說明及標示相關條款，並於消費者訂閱期或試用期將屆前，善盡告知的義務。

高嘉瑜說，現行許多APP在使用者安裝前，就要求填入付款資訊，若未注意到隱藏在一堆文字中的「自動續訂與扣款」條款，很難發現它僅提供3天試用期，且必須在試用期屆滿前申請取消訂閱，否則視同購買這款APP，例如近期重新竄紅的「FaceApp」，雖然可以免費試用3天，但若未在訂閱期結束前24小時內取消訂閱，就會因「自動續訂」條款被收取年費。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



高嘉瑜表示，消費者可依照《消費者保護法》向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心或其分中心提出申訴，或向縣市消費爭議調解委員會申請調解。此外，各主管機關，應重新檢視不同交易型態的定型化契約應記載及不得記載事項中，關於「自動續訂」的規定，應對現行規範進行更嚴格的修正和訂法。

此外，高嘉瑜也呼籲，政府機關應針對App Store和Google Play等平台，要求APP業者說明清楚相關條款，並明顯標示於購買方案頁面，且應於消費者訂閱期將屆前，通知下次扣款日期，善盡告知的義務，切實保障消費者的權益。

對此，陳星宏回應，根據《消費者保護法》規定，消保處可以請相關主管機關，針對特定行業訂定定型化契約之應記載與不得記載事項，經濟部會隨時做滾動式修正與檢討，任何業者若違反經濟部定型化契約的規定，就是屬於無效條款，消費者得依法主張相關權利。

陳星宏說，有關定期化契約內容，行政院在今年3月已經通函，針對網路交易、自動續約條款、交易不公平等現象，要求相關主管機關做相關檢討，若無法因應就要另外訂定特定行業的定型化契約，宗份保障網路消費者的權益。

陳星宏也呼籲，民眾要做一個「聰明的消費者」，應該要閱讀業者提供的契約條款，不要糊裡糊塗地就點選「我同意」。此外，也希望民眾能夠支持國產遊戲，或者是外國進口、在國內有代理商的遊戲業者，後續若發生相關消費爭議，工業局已建構具備協商機制的對話平台，消保處也會在調解機制、糾紛解決與條款精進上做後續努力，並且進行滾動式的檢討。

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