　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不服李眉蓁唱歌更好聽　高嘉瑜秒回「我在不可及的音樂領域」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選開打，藍、綠、白三方各自備戰。民進黨立委高嘉瑜在政論節目上批評李眉蓁根本是被趕鴨子上架，還沒準備好投入高雄市長補選的選戰，結果被主持人謝震武問了一句，「妳對她抨擊這麼多，是因為她說她唱歌比妳好聽嗎？」她一聽隨即回答，自己已經達到一個不可及的音樂領域，笑翻全場來賓。

高嘉瑜在30日播出的政論節目「新聞面對面」中提到，李眉蓁之所以會出這一招是幕僚給的建議，還說可以來跟她PK歌喉，甚至覺得李一定選得上，「可是我必須說，陳其邁也唱了《紅豆》，唱歌好聽不好聽不是重點，重點是有沒有特色，陳其邁的《紅豆》就很有特色。」讓謝震武聽到忍不住回了一句，「像妳的歌也很有特色。」

高嘉瑜自曝獻唱《一剪梅》影片。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲高嘉瑜曾在臉書公開高唱《一剪梅》的影片。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

高嘉瑜立即表示，她唱過《隱形的翅膀》，在網路、YouTube上有小提琴、小喇叭等各種版本，算一算應該有50、60種，「大家都覺得說，這個是不可及的音樂領域，這就是一個唱歌上難以達到的成就，李眉蓁有辦法嗎」、「重點是有沒有引起共鳴，那可見得我的歌喉是引起共鳴，才有這麼多的版本，李眉蓁有嗎」。

對於高嘉瑜信心爆棚的回答，全場來賓幾乎笑翻。台北市議員鍾小平則跳出來吐槽，「李眉蓁在YouTube的點閱率高很多，況且李眉蓁唱歌也比高嘉瑜好聽很多，高嘉瑜還講成那樣，講成共鳴，李眉蓁都可以去擊鼓鳴冤了，她太冤了，比竇娥冤還冤。」

▼高嘉瑜自認已達到不可及的音樂領域。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
前籃球國手遭爆「外遇約砲」！前妻控：離婚前像公狗一樣頻找小姐
25歲女KTV喝酒吐血亡「酒測值3」　閨蜜揪唱目睹驚悚最後一
謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！　爆Keanna冷嗆6字逼
美國學校學長盜帳密！意外曝光「長瀏海學弟」千億身家　父母來頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴品妤單手壓制肘擊75秒影片曝光　李貴敏還原現場「她動作輕佻」

洪孟楷曝1分鐘影片控邱議瑩先動手　王定宇「同畫面」反酸可恥

扛下李眉蓁競辦發言人重任　謝龍介臉書被洗版：有你在就穩了！

國民黨突襲立院「吃便當、要求開冷氣」　費鴻泰爆氣回嗆了

不服李眉蓁唱歌更好聽　高嘉瑜秒回「我在不可及的音樂領域」

賴品妤「衝議場仆街」笑翻2.6萬網友　她自嘲：能打敗自己的只有我自己

賴品妤單手壓制肘擊75秒影片曝光　李貴敏還原現場「她動作輕佻」

洪孟楷曝1分鐘影片控邱議瑩先動手　王定宇「同畫面」反酸可恥

扛下李眉蓁競辦發言人重任　謝龍介臉書被洗版：有你在就穩了！

國民黨突襲立院「吃便當、要求開冷氣」　費鴻泰爆氣回嗆了

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

不服李眉蓁唱歌更好聽　高嘉瑜秒回「我在不可及的音樂領域」

賴品妤「衝議場仆街」笑翻2.6萬網友　她自嘲：能打敗自己的只有我自己

賴品妤單手壓制肘擊75秒影片曝光　李貴敏還原現場「她動作輕佻」

洪孟楷曝1分鐘影片控邱議瑩先動手　王定宇「同畫面」反酸可恥

扛下李眉蓁競辦發言人重任　謝龍介臉書被洗版：有你在就穩了！

國民黨突襲立院「吃便當、要求開冷氣」　費鴻泰爆氣回嗆了

藍委趁亂拔走郭國文眼鏡？　鄭運鵬：再犯就公布姓名

陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

洪孟楷指控邱議瑩先動手　釣出顏寬恒「我以前也被她咬」

港版國安法正式生效　游錫堃：香港法治形同虛無「僅剩恐懼」

貴婦淪跪婦！「扁案吹哨人」遭爆欠債3000萬　淒涼現況曝光

上市櫃薪資全都露！這家IC設計廠薪資中位數超越台積電、鴻海

伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

沒人敢買！西門廢墟戲院閒置30年 25億元喊賣逾2年

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」：帶來30年前所未有的新變化

南港話題大鍋炒！建商趁勢卡位　中研院旁新案鎖定小家庭

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

周士淵遭爆「外遇約砲」！前妻IG控訴：離婚前頻上酒店找小姐　像公狗一樣

香港七一升旗舉行！抗議民眾出動遊行　港警將「嚴厲執法」

曾之喬少女漫畫式主動告白「他」　想到自己已婚秒失憶...鬼鬼笑爆

政治熱門新聞

國民黨突襲立院吃便當　費鴻泰爆氣回嗆了

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

洪孟楷控她先動手　王定宇酸可恥

衝議場「仆街」　賴品妤PO照自嘲

賴品妤反制肘擊　李貴敏秀現場影片

藍委趁亂拔走郭國文眼鏡？　鄭運鵬：再犯就公布姓名

陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

藍反陳菊任監院長　賴清德說話了

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

李眉蓁唱歌更好聽？　高嘉瑜神回

獨／罷免陳致中驚見「18禁小物」！老司機秒懂笑了

「小浣熊發情」才放狗　老闆道歉

更多熱門

相關新聞

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

任李眉蓁競辦發言人　謝龍介臉書被洗版

高雄市長補選拉開序幕，藍、綠、白人碼都在各自備戰。國民黨參選人李眉蓁的競選團隊名單曝光，國民黨副秘書長謝龍介也在列，讓眾多網友紛紛前往謝龍介的臉書，嗨翻洗版留言，「有龍介兄助陣！穩了！」

世大運申辦也過期　王定宇嗆李眉蓁

世大運申辦也過期　王定宇嗆李眉蓁

「港湖胖虎」升級　高嘉瑜：國民黨嚇到不敢來

「港湖胖虎」升級　高嘉瑜：國民黨嚇到不敢來

陳其邁拜票跳恰恰唱《紅豆》　李眉蓁建議改唱這首！

陳其邁拜票跳恰恰唱《紅豆》　李眉蓁建議改唱這首！

柯文哲鎖定2024？大巨蛋復工「地雷」還「助攻」？

柯文哲鎖定2024？大巨蛋復工「地雷」還「助攻」？

關鍵字：

李眉蓁高嘉瑜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

她養浣熊6年「用愛教育」曝眉角

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

KTV飲酒5hrs…年輕妹「 吐血、脫糞」暴斃亡

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面