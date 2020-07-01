不服李眉蓁唱歌更好聽　高嘉瑜秒回「我在不可及的音樂領域」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選開打，藍、綠、白三方各自備戰。民進黨立委高嘉瑜在政論節目上批評李眉蓁根本是被趕鴨子上架，還沒準備好投入高雄市長補選的選戰，結果被主持人謝震武問了一句，「妳對她抨擊這麼多，是因為她說她唱歌比妳好聽嗎？」她一聽隨即回答，自己已經達到一個不可及的音樂領域，笑翻全場來賓。

高嘉瑜在30日播出的政論節目「新聞面對面」中提到，李眉蓁之所以會出這一招是幕僚給的建議，還說可以來跟她PK歌喉，甚至覺得李一定選得上，「可是我必須說，陳其邁也唱了《紅豆》，唱歌好聽不好聽不是重點，重點是有沒有特色，陳其邁的《紅豆》就很有特色。」讓謝震武聽到忍不住回了一句，「像妳的歌也很有特色。」

▲高嘉瑜曾在臉書公開高唱《一剪梅》的影片。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

高嘉瑜立即表示，她唱過《隱形的翅膀》，在網路、YouTube上有小提琴、小喇叭等各種版本，算一算應該有50、60種，「大家都覺得說，這個是不可及的音樂領域，這就是一個唱歌上難以達到的成就，李眉蓁有辦法嗎」、「重點是有沒有引起共鳴，那可見得我的歌喉是引起共鳴，才有這麼多的版本，李眉蓁有嗎」。

對於高嘉瑜信心爆棚的回答，全場來賓幾乎笑翻。台北市議員鍾小平則跳出來吐槽，「李眉蓁在YouTube的點閱率高很多，況且李眉蓁唱歌也比高嘉瑜好聽很多，高嘉瑜還講成那樣，講成共鳴，李眉蓁都可以去擊鼓鳴冤了，她太冤了，比竇娥冤還冤。」

▼高嘉瑜自認已達到不可及的音樂領域。（圖／記者林敬旻攝）