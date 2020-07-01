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評港版國安法　陳明通：是「天朝帝國」向世界子民發出的律令

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▲陸委會主委陳明通出席台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通出席台港交流辦公室揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

中共全國人大昨表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法），深夜發布實施，非港人在香港以外犯罪的也適用該法，陸委會主委陳明通今天形容，「這是天朝帝國對世界的子民發出的律令」，抨擊中共不僅僅針對香港人，連全球的人都要管。

為體現蔡政府撐香港具體作為，陸委會輔導的台港策進會，成立「台港服務交流辦公室」，於今日上午舉辦揭牌儀式，並自即日起開始營運，協助港人來台投資、生活、移民諮詢，並對符合港澳條例第18條需援助的港人，提供專案協處；陸委會港澳處長、策進會秘書長杜嘉芬、陸委會港澳處專委游璧如分任辦公室正、副主任。

▲陸委會台港交流辦公室揭牌並正式運作。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會台港交流辦公室揭牌並正式運作。（圖／記者林敬旻攝）

陸委會副主委兼發言人邱垂正說，辦公室編制人員以陸委會同仁為主，約可容納20人工作，內設有兩個會議室，一間會客室，20通專線，自港版國安法提出以來，近日均接到多通電話諮詢。

陳明通在揭牌儀式後接受媒體聯訪，他形容，港版國安法是「天朝帝國對世界的子民發出的律令」，因為該法不只針對香港人，內容指出不具有香港永久性居民身分的人，在香港以外針對香港實施本法規定的犯罪的，也適用該法。

在此之下，陳明通舉港版國安法第29條第五項內容為例，民眾若透過各種「非法方式」，引發香港居民對中共中央政府、香港政府的憎恨並可能造成嚴重後果，就可能被處三年以上、十年以下有期徒刑，罪刑重大甚至還有無期徒刑及十年以上。

「換句話說，美國人在美國批評北京政權，讓香港人覺得憎恨北京，就犯了本法的罪」陳明通說，只要有一個香港人跳出來指證，罪名就可能成立。

至於蔡政府是否判定香港已「一國一制」，達成啟用港澳條例第60條，暫停或終止部分內容的條件，陳明通說，過去政府認定香港在「一國兩制」下有一定的自主性，為有別於中國大陸的第三地，如今港版國安法大大折損了自主性，針對未來將如何發展，我方均會密切觀察，至於「怎麼去應對，我們適時對外說明。」

另對於我方派駐香港的經濟文化辦事處人員，是否評估撤回或有相關處置，陳明通並未正面回應，僅表示陸委會轄下香港經濟文化辦事處駐港的處長，自他上任以來就一直希望能去赴任，但目前仍處在持續溝通的過程。

陳明通補充，辦公室成立的目的，旨在便利諮詢管道，協助香港企業、人員來台就學就業、投資等，我方也會從嚴審查是否為中資，以確保國家安全。他說，近期各部會陸續檢討相關法規，台灣特別歡迎香港專業人才來開創事業空間，比如金融人才，可協助開發新的金融商品，年輕學子來台就業發展，另外跨國企業、區域營運總部想移到台灣，也非常歡迎。

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