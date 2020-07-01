港版國安法實施　美媒：北京對香港自由「發布死刑令」

▲「港版國安法」6月30日通過，當日晚間即由港府刊憲生效。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

「港版國安法」於6月30日通過，當日晚間即由港府刊憲生效，引發國際關注。美國《紐約郵報》社論以「北京對於香港自由發布死刑令」（Beijing issues death warrant for Hong Kong freedom）為題報導，批評香港立法機構是北京的「魁儡」，更直言這一天是「自由的黑夜」。

《紐約郵報》社論寫道，北京承諾香港能夠保持自由直到2047年，但北京的「魁儡立法機構」最終仍通過了外界長期擔憂「港版國安法」，而且「當然是一致通過」。文中提到，在法案7月1日午夜生效之前，香港市民只有勉強算上1小時的時間能夠好好閱讀內容。

▲美國媒體《紐約郵報》社論形容，「港版國安法」的實施是「自由的黑夜」。（圖／路透社）



《紐約郵報》社論指出，如果香港市民被認為試圖「操控或破壞」選舉結果、「煽動」對於北京政權仇恨、破壞一黨統治、干預政策制定、請求外國支援等等，都有可能面臨最低三年有期徒刑的風險。分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類罪行可能導致終身監禁。

民主派政黨「香港眾志」已立刻解散，一部分是因為其領導人黃之鋒（Joshua Wong）成功遊說美國政界在去年通過《香港人權法案與民主法》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。此外，港獨政黨「香港民族陣線」也宣布「自願」關閉，許多市民紛紛刪除推特帳戶。

《南華早報》記者史都華．劉（Stuart Lau）在推特上解釋「港版國安法」之後表示，「我想知道，上述推文是否會引發任何人對於任何政府的仇恨」。《法新社》記者蘇昕琪（Xinqi Su）認為，「國安機構與警察基本上可以對於『嫌疑人』做出他們覺得必要的任何事情」。《紐約郵報》也以「死刑令」來形容這項法案的實施，「這是自由的黑夜」。

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