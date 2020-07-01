民眾黨諷陳其邁「口頭撐高雄」　不如建議民進黨中央修法

▲陳其邁喊撐香港，遭民眾黨諷刺，不如先向黨中央建議修法。（圖／記者洪正達攝）

記者陳家祥／台北報導

港版國安法通過，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁1日北上參加香港議題展覽，宣示「我在高雄撐香港」。對此，吳益政競辦發言人楊寶楨透過聲明指出，民眾黨團早已提出「港澳條例第18條」修法版本，希望法制化處理港人來台庇護問題，呼籲陳其邁身為民進黨的高雄市長候選人，除了口頭上「撐香港」之外，更應該向其黨中央強力建議修法。

陳其邁30日晚上在臉書發文「我在高雄撐香港」，強調大陸無視各國警告，執意通過《港版國安法》，背棄50年不變的承諾，「證明一國兩制是騙局一場」。7月1日上午更進一步北上，參加「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」。

身兼民眾黨、吳益政競辦發言人的楊寶楨，1日上午表示，民眾黨一貫以務實理性的態度處理香港問題，台北市政府已成立專案小組協助港人移居，並建置專區網站，提供港人包括居留定居、就學進修、投資就業等相關資訊協助。

楊寶楨進一步指出，民眾黨團早已提出「港澳條例第18條」修法版本，希望將港人來台庇護問題法制化，實質幫助港人；而陸委會主委陳明通此前表態要修港澳條例施行細則，但人道救援專案仍沒有朝法制化方向走，沒有明確處理政治庇護問題，整體內容仍空泛，因此民眾黨團仍維持主張，要修法「港澳條例第18條」。

民眾黨團在這次立院臨時會再次提出要修正港澳條例18條，遺憾執政黨仍堅持不願意處理；除了民眾黨，國民黨和時代力量其實都支持「港澳條例」修法，因此我們呼籲，陳其邁身為民進黨的高雄市長候選人，除了口頭上「撐香港」之外，更應該向其黨中央強力建議修法。