蘇貞昌批港版國安法：沒看過這種「自己立法管全世界的人」！

記者蔣婕妤／台北報導

新華社6月30日深夜發布備受矚目的「港區國安法」全文，刑度與寬度都較預期大，非港人或不在港犯案都適用；4類罪名最高皆可處無期徒刑；此外，定義廣泛的「煽動」分裂國家行徑就能入刑。行政院長蘇貞昌1日受訪時痛批中國大陸露出真面目，這種「自己立法管全世界」的手段，從來沒有看過。





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，全世界非常囑目的港版國安法，讓大家看到中國大陸的真面目，「承諾五十年不變、港人自治完全破功。這是很恐怖的立法，明白立法不是香港人、不在香港，如果讓香港人不喜歡中國跟香港政府，都可以被追訴被判重刑，特別呼籲中國不該如此對待香港，特別關心港人同胞受到各方面侵擾我們都非常關懷關心。」

蘇貞昌進一步呼籲國人，「中國政府露出這樣的真面目，這是全世界都沒看過的手段，中國自己立法管全世界的人，不是在香港、不是香港人都可以被審判追溯，我們政府也要告訴國人同胞，往後不是只有到香港，都要特別小心，不要被中國用嚴刑峻法來對付。」

蘇貞昌強調，這個恐怖立法不是只有對香港人而已。政府關心香港、關懷港人，會對相關來台灣的港人給予相當適當的幫忙幫助，「但我們對於自己的國人同胞，要珍惜因為我們有自己的主權，所以守的住自己的安全，更要看清中國的承諾根本不算數。我們要特別要珍惜自己的主權，保護好、珍惜自己的自由民主，有國家完整的主權自由民主才不會像香港人這樣的狀況。」