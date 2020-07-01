「台灣龍珠」基隆嶼7月1日正式開放登島　林右昌：歡迎觀海賞生態

▲ 基隆嶼7月1日開放登島。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼1日正式開放登島，基隆市政府6月30日特別在碧砂漁港舉辦「2020基隆嶼登島啟航儀式」，在國內旅遊解封之際，基隆嶼也正式解封，林右昌率領多位貴賓，提前「登嶼」共同為「基隆−離島」旅遊揭開新序幕，並歡迎更多民眾一起來基隆嶼打卡！

林右昌指出，為了讓基隆嶼永續經營，2020年開始登島全面改採網路預約以及實名制，每天開放1200人，民眾可以上網查詢登島資訊，他並透露，由於登島行程相當熱門，目前預約已經滿到8、9月，想要登上基隆嶼一覽美景的遊客，請把握機會提早預約。

請繼續往下閱讀...

▲ 為了讓基隆嶼永續經營，2020年開始登島全面改採網路預約以及實名制，每天開放1200人。

基市府觀光及城市行銷處表示，今年登島全面改採網路預約制，每天開放1200人，民眾可以到基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊，市府整合各港口、船家共同推出「環島＋遶島」2小時行程及「全島＋遶島」3.5小時行程並統一票價供民眾選擇，出發前先向市府核准登島船舶進行預約，再由船家協助預約登錄。

除了建置登島預約平台外，市府今年也利用封島期間，進行候船亭、環島及登山步道整修，更針對船舶狀況、救生逃生設備、上下船便利性、導覽配備及遊客候船空間等相關服務設施進行評比，並要求每艘船皆隨團配有受紅十字會急救員訓練之專業導覽解說人員，以提升基隆嶼登島船舶整體服務品質，在旅遊的便利性、安全性上全面升級。

▲ 林右昌除了在碧砂漁港完成啟航儀式後，也特別搭船前往基隆嶼。

林右昌除了在碧砂漁港完成啟航儀式後，也特別搭船前往基隆嶼，先為市府、海巡署與崇右影藝科技大學合作新設的「基隆嶼打卡景點」進行揭幕儀式，並特別頒發感謝狀感謝崇右校方運用島上現有資源為基隆嶼新設打卡景點，並利用有限的資源及閒置房舍設置藝文空間「小島美術館」，提供陳禹達、葉玉珠、李燕芬、蔡長青、陳代銳、蘇瑜琪、程原愛及連雅綺等藝術家畫作展示空間，將藝術的氛圍帶入基隆嶼，營造島上新亮點。

觀銷處長曾姿雯表示，今年觀銷處除了推出基隆嶼全新摺頁外，還特別製作基隆島燈塔印章，遊客可至島上海巡所蓋章留念。另外，夏天來基隆除了基隆嶼登島行程外，碧砂漁港週邊還有正濱漁港、和平島公園、海科館、容軒步道、101高地、大坪海岸等景點，也可以享用手工碳烤吉古拉、八斗子阿婆小籠包等在地特色美食，探索基隆在地的私房路線。現在台灣疫情也已趨緩，相信基隆嶼將成為民眾安心國旅的首要選擇，更期待今年來基隆嶼玩的遊客都能有更優質的旅遊體驗。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 基隆市政府、海巡署與崇右影藝科技大學合作新設的「基隆嶼打卡景點」進行揭幕儀式。