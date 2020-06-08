釣魚台是宜蘭的！　宜蘭府會聯手要小英一同登島「掛門牌」宣示主權

▲宜蘭府會攜手要小英總統，一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

日本擬自行更改隸屬我國之釣魚台名稱一事，宜蘭縣長林姿妙與縣議會，8日上午表達嚴正抗議，並要小英總統帶他們一同登島掛「頭城鎮大溪里釣魚台路1路」門牌，宣示主權。

8日上午宜蘭府會攜手要小英一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權記者會中，林姿妙表示，我們要去釣魚台宣示主權，會邀請蔡總統一起登島。因為，釣魚台從歷史角度，都是宜蘭頭城大溪里所有。

林姿妙指出，釣魚台是中華民國的土地，他們不分藍綠堅決捍衛，也要邀請中央一起來捍衛我們國土，總統如果有時間，希望也能一起來登島掛「釣魚台路1路」門牌來捍衛我們的國土。

頭城選出的縣議員蔡文益說，日本石垣市提案要將釣魚台更名，所有宜蘭縣民與頭城鎮民聽到都非常憤怒，明明釣魚台是中華民國宜蘭的，今天為了保護我們主權、漁權，他在議會提案將釣魚台更名為頭城釣魚台。

民進黨縣議員謝燦輝表示，釣魚台本來就是宜蘭縣頭城鎮管轄，長期以來都是這樣，怎日本說他的就是他的，所以我們就要有這抗議動作，2019年他就建議媽祖文化節海上繞境，繞道釣魚台。

民進黨宜蘭縣黨部主委、縣議員陳俊宇強調，所有宜縣議員想法都一致，日本政府要重視台灣人的意見，而且釣魚台海域是我們固有的魚場，這魚場對宜蘭重要，請日政府，不能因為釣魚台的問題，破壞我們好不容易建立的友宜。