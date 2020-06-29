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俄國懸賞「狙殺美軍」！川普怒斥《紐時》假新聞　駁：沒聽過相關簡報

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▲美軍。（圖／美聯社）

▲2019年有20名美軍遭襲擊死亡。（圖／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

有媒體報導美國總統川普曾聽取情資簡報，內容是俄羅斯提供賞金給予跟民兵組織塔利班掛鉤的激進分子，激勵他們殺害駐阿富汗美軍，但川普今天發文否認並痛斥這是假新聞。

「紐約時報」（The New York Times）26日報導，川普3月曾聽取情資簡報，內容是俄國軍方提供賞金給予跟塔利班（Taliban）相關的好戰分子，要他們殺害駐阿富汗美軍，但川普獲悉情報後，卻未授權採取反擊措施。

川普今晨在推特（Twitter）發文痛批這則報導「很可能只是紐約時報又一次造假，就如同他們失敗的俄羅斯鬧劇（Russia Hoax）一樣」。

川普推文還指出，沒有人彙報或告訴他、副總統彭斯（Mike Pence）和白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），關於俄羅斯人要對駐阿富汗美軍發動攻擊的消息，這是紐約時報引述「匿名消息人士」所報導的假新聞。

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）昨天早已駁斥報導，她說：「總統本人和副總統都沒有聽取傳聞所稱俄羅斯賞金的相關情資簡報。」但麥肯內尼似未排除這類情報存在的可能性。

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