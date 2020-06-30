美國參議院神提案！買走土耳其「俄製S-400防空系統」　解決F-35僵局

▲美國參議院提案，買下土耳其的S-400飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其因為從俄羅斯軍購S-400防空系統，導致與美國的F-35合作案陷入僵局，美國參議院提出了一個神邏輯提案，就是買下土耳其的S-400防空系統，希望以此提案來緩和美國與土耳其在F-35戰鬥機問題上的僵局。

根據防務新聞（Defense News）美國參議院多數黨共和黨黨鞭圖恩（John Thune）對《2021財年國防授權法》草案提出了一項修正案，允許使用美國陸軍的飛彈採購賬目進行這項採購。一年前，美國將自己在北約的盟國土耳其排除出F-35戰機的研發計畫，原因是土耳其以25億美元（折合新台幣730億）從俄羅斯軍購了4套S-400防空飛彈系統。

根據2017年通過的《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA），任何從俄羅斯採購重要國防裝備的國家都將面臨來自美國的重大製裁。美國總統川普因此暫緩對土耳其的軍售制裁，但是土耳其從俄羅斯採購軍備，仍然被美國認為是美土兩國關係的癥結所在，儘管華盛頓多此警告S-400軍購案可能危及土耳其參與F-35戰鬥機的合作計畫，但是艾爾段拒絕放棄S-400。

▲土耳其因為軍購俄製S-400，導致原本要接收的F-35扣留在美國手上，陷入僵局。（圖／路透社）



五角大廈前歐洲和北約政策高級官員湯森（Jim Townsend）表示，美國經常購買外國技術，既可以利用S-400的技術，也可以測試美國的戰術。如果土耳其不接受這個想法，那麼兩國仍然會陷於僵局中。

湯森強調，「我認為美國從土耳其購買S-400是讓艾爾段擺脫困境的一個聰明方法。我們只是想讓該系統離開土耳其，如果這樣做能讓土耳其參與F-35計畫，那就更好了」

參議院軍事委員會的授權法案草案已經包含了與土耳其和F-35計畫的相關條款。具體內容，包括賦予美國空軍接受、操作甚至修改6架F-35A戰鬥機的權限，這6架戰機是洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin）為土耳其生產的，但從未正式交付。

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