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美制裁港「報復」國安法　李振廣：純屬選舉政治操作

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▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲美國制裁香港只是為了選舉的「政治動作」。（資料圖／路透社）

記者任以芳／北京報導　

中共十三屆全國人大常委會第二十次會議今（30）日表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，並於公布之日起實行，美國也強烈表態要「收回」對港特殊待遇。大陸國際關係學者李振廣認為，「美國的威脅只是為了選舉的『政治動作』，另外，香港的國家安全已經空白23年，這一年動蕩不安是時候該補上去。」

原本外界預測《港區國安法》最快在8月實行，中共以超前速度，趕在7月1日香港主權移交紀念日前，通過國安法並且自公布之日即生效。李振廣分析，「香港的國家安全二十年來一直沒有補上，基本法23條嘗試數次也做不成，單靠香港行政立法體系也無法解決動亂，國安的空白一定要補上。」綜觀全球發生顏色革命都是國家安全出現漏洞，主要外部勢力和內部結合，搞亂國家安全機制，《港區國安法》的落實勢在必行。

▲▼ 北京聯合大學台灣研究院教授李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院教授李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

至於美國要收回對港特殊待遇，香港特首林鄭月娥也表示，美方的制裁對港影響「非常小」。內容只是暫停出口證豁免，強化對防衛設備出口香港的管制，沒有涉及香港的獨立關稅地位。對此，李振廣認為，「這只是美國的政治動作，為了選舉鞏固支持者，國際輿論也普遍認為美方的制裁效應非常有限。」

李振廣強調，國安法的落實初期一定會衝擊香港經貿體系，以及影響香港市民人心浮動，這些政治性的影響會是短暫效應，「美國最終不會做出傷敵一千自損八百的事情，對於中美雙方都不是好事。」

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