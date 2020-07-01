全美最後一州！　密西西比州長簽署法案：撤下含有邦聯標誌的州旗

▲含南方邦聯標誌的密西西比州旗1894年啟用，2020年停用。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西西比州長里維斯（Tate Reeves）於6月30日正是簽署法案，將把全美最後一州含有南北戰爭時期邦聯象徵的州旗撤下，「這對我來說並非政治的時刻，卻是能帶領密西西比家庭團結、和解、向前走的一次莊嚴機會。」

根據《福斯新聞》（FOX News）報導，密西西比州（Mississippi）議會2天前全數通過，決議撤下有南方邦聯意含的州旗；里維斯也於美東時間6月底正式簽署法案生效，密西西比州的州旗「退休」後，全美將再無含有邦聯象徵的州旗。鄰近密西西比的喬治亞州（Gorgia），已於2003年通過移除州旗上相關標誌，為全美倒數第2州。

1861年至1865年間，美國北方自由州以及南方蓄奴州，因產業結構發展不同而對黑奴自由出現嚴重歧異，南方因不願放棄蓄奴而決定脫離美利堅合眾國，成立美利堅邦聯，隨後南北戰爭開打。

南方邦聯軍軍旗以紅色做底，白邊的深藍線條交叉，並在上頭鑲有白星圖樣；南北戰爭南方軍戰敗至今155年，南方對非裔美國人的鄙視態度仍時有所聞。儘管隨著時間推移，民權運動頻發，並進入21世紀，密西西比仍使用含有南方邦聯意含的旗幟，直至佛洛伊德之死引發的全美抗議風潮，才讓該州決議撤下該州旗。

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