全國電子電視流血賣！買QLED量子電視送Electrolux吸塵器　再贈5百現金折價券

▲抗暑的日子需要一台大螢幕電視來滿足居家視聽需求，全國電子自7/1起推出電視優惠活動，好康和電視機種多多，走一趟門市就有親切店員為消費者服務。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天超熱，出門汗狂飆，許多人最愛和最常做的休閒活動就是窩在家裡吹冷氣、追劇看影集、玩GAME打怪，因此大電視成為夏季裡全家人的重要娛樂工具。隨著電視智慧多功能及更清晰寫實的視覺呈現、加上電視的外型設計越來越有型有款，螢幕愈大，視聽享受爽度愈高，大電視價格越來越親民、也更推升電視螢幕熱賣尺寸從過去以55吋為主流，持續往65、75吋躍升。全國電子電視優惠齊發，即日起全館指定機種電視滿5千送500元現金折價券（限一年有效)，限定機種電視滿四萬元以上機種獨家加碼送市價14,900元的Electrolux超級完美管家滾刷版吸塵器，SAMSUNG、SONY、LG、Panasonic和CHIMEI等人氣品牌都在優惠之列，9月21日前，到全國電子全台門市入手SAMSUNG品牌電視，多款機種加送Soundbar等精美家電，限定超狂機種電視甚至祭出買大送小的超級好康，全國電子全新數位影片也分享大尺寸電視帶來的揪驚喜影視體驗，搭配全國電子推出的絕對好康，廣邀消費者力衝一波省荷包！（揪驚喜影片：https://bit.ly/2NJt4ev）

▲全國電子推出電視購買優惠，滿5千送500元現金折價券，指定機型還送家電，SAMSUNG更加碼放送電視買一送一超值好康。

天氣好熱，一台大螢幕、高畫質、能顯示真實原色又有高端音效的電視給全家人全新的娛樂感受，號稱「世上顏質最高的電視」SAMSUNG 75型QLED量子電視（QA75Q70TAWXZW）完美符合需求。QLED量子設計超智慧，將百萬種色彩真實還原；不論是陽光強烈照射的客廳還是昏暗空間，螢幕都能呈現畫面細節。關機時，大螢幕電視不會黑漆漆破壞視覺感受，智慧變色龍模式能模擬電視後方背景，將電視融入牆面，加上窄邊框美型設計，讓電視成為居家美學亮眼擺設。7/1起到全國電子購買99,900元的SAMSUNG 75型QLED量子電視和49,900元的65型QLED量子電視（QA65Q60TAWXZW），享滿5千送500元現金折價券，加碼再送全國電子獨家好禮Electrolux超級完美管家滾刷版吸塵器（市價14,900元）。入手75型電視，另享原廠好禮32型LED電視（市價10,900元），等於買一台大電視除了送家電，還加送一台小電視，從此不必大人小孩搶遙控器，一人一台和樂融融，父母精打細算笑呵呵。

全國電子3C達人分享，消費者在添購大尺寸電視時，往往也會一起入手SoundBar，可以享受更完整的影視效果，把影廳搬到客廳！全國電子展售包括SONY、SAMSUNG、Panasonic等知名品牌Soundbar供消費者選購，全台門市也同步推出買電視即享Soundbar加購優惠方案。另外，現代人重視生活品質，因此有越來越多的消費者購買電視機時指定加購壁掛架，使用電視壁掛架不僅能更節省電視櫃及居家擺設空間，掛在牆上的美學電視也能為居家生活美學加分，壁掛架可調整觀看角度滿足全家人多角度觀賞影視的需求！

全國電子提供給消費者各品牌尺寸電視選購，多重優惠方案一次回饋，廣揪消費者到全台320家門市由專業門市人員親切解答，全國電子Digital City門市擁有寬敞舒適的體驗空間，還能讓消費者一邊聽介紹一邊坐在門市沙發上賞機體驗，就像在自己家裡一樣舒適，享受美好家電美好生活就在全國電子。（查全國電子全台門市：https://bit.ly/3dKOkek）

▲至全國電子購買SAMSUNG 75型QLED量子電視（QA75Q70TAWXZW），絕美價99,900元，原廠再送32型LED電視。（圖／全國電子提供）

▲圖為SAMSUNG 65型QLED量子電視（QA65Q60TAWXZW），至全國電子購賣僅需49,900元，再送家電、折價券。（圖／全國電子提供）

至全國電子購買SAMSUNG指定機型電視，除了享折價和家電優惠之外，自9/21止，郵寄回函或線上登錄，SAMSUNG再送市價4,990～14,990元的SOUND BAR，升級影視享受；或贈市價5,490元的Galaxy Buds+、2,990元的專屬拆卸式滾輪等風格好禮。喜歡日系或國產品牌的消費者也能在全國電子買到心儀的電視，同樣有折扣送好康。SONY 55型4K日製聯網LED液晶電視（KD-55X8500G）市價49,900元，SONY振興方案價41,900元，狂省8,000元，註冊再送7-11虛擬商品卡1,000元。受國人愛戴的CHIMEI 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒（TL-65R500），市價37,900元，全國電子超值價則是33,900元，現省4,000元，寄回函再拿3,000元現金，共賺7,000元。除了滿5千送500元現金折價券、指定機型40,000元以上加碼送Eletrolux超級完美管家滾刷版吸塵器之外，全國電子還有指定機型39,999元以下，送法國樂美雅進口強化餐盤12件組（市價5,980元）、獨家好禮，以及家庭劇院享加價購優惠。

▲圖為 SONY 55型日製4K聯網LED液晶電視（KD-55X8500G），市價49,900元，SONY振興方案價41,900元，狂省8千元，註冊再送7-11虛擬商品卡1,000元。（圖／全國電子提供）

▲到全國電子買CHIMEI 65型4K聯網LED顯示器＋視訊盒（TL-65R500），不用市價37,900元，優惠價只要33,900元，現省4,000元，寄回函再拿3,000元現金，共賺7,000元。（圖／全國電子提供）

觀看大螢幕電視爽度滿滿，如果還能像飯店房間的電視那樣，可伸縮調整上下左右角度，不管躺著坐著趴著都能輕鬆看電視就更加分了！這款享受只需要加購電視壁掛架就能擁有，全國電子門市展示壁掛架讓顧客親自試用，賞機感受科技便利性，既然要換掉家裡的電視，不妨一次到位。

▲全國電子Digital City門市寬敞舒適的賣場空間規劃完整的品牌影視體驗區域，讓顧客可以優閒的在體驗區賞機。

▲有越來越多的消費者買電視時會一起搭購壁掛架，提供給全家人更多元且更好的視聽視野。