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Galaxy Note 20系列被爆搭載高通S865+處理器！　外觀傳與Note 10+相似

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▲三星手機。（圖／Galaxy Club）

▲傳出Galaxy Note 20 Ultra外觀近似Galaxy Note 10+。（圖／Galaxy Club）

記者謝仁傑／綜合報導

爆料專家Ice Universe透露了有關Galaxy Note 20系列的傳聞規格，他指出Note 20系列外觀將與Galaxy Note 10+完全一樣，搭載Snapdragon 865+處理器。目前高通尚未發布Snapdragon 865+處理器，意味著它可能會隨著Galaxy Note 20系列一起推出。

三星在2月發表Galaxy S20，有60Hz的螢幕更新率，而Galaxy Note 20則有120Hz的螢幕更新率，搭載OLED顯示器，採用LTPO OLED背光技術，讓電池的續航力更高。

在外觀的部份，據消息人士透露，Galaxy Note 20將使用平面顯示器，Ice Universe則爆料Note 20 Ultra機身會較前代還薄，且會有接近全螢幕的設計，而在相機性能、S Pen手寫筆的功能上也都有更新，不過具體的消息仍未曝光。

Galaxy Note 20系列可能會在8月與Galaxy Z Flip和Galaxy Fold 2一同發布，估計新款智慧手錶Galaxy Watch 3和新款無線耳機Galaxy Buds Live也會同時發布，有一說是手錶和耳機會更早。

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