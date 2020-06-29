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【廣編】2020真正省電王！Panasonic空調唯一首選　解救夏季吃電危機

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▲▼Panasonic,Panasonic空調,夏季,省電,冷氣。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic舉辦「真正省電王體驗募集」活動，只要加入Panasonic Taiwan（家電）粉絲團，參加活動，留言及分享該篇活動貼文，你也有機會體驗Panasonic頂級空調。

圖、文／Panasonic提供

夏天吹冷氣讓你電錶狂飆、電費爆錶嗎？快召喚真正省電王，遠離吃電怪獸，終結夏日耗電危機！Panasonic舉辦「真正省電王體驗募集」活動，只要加入Panasonic Taiwan（家電）粉絲團，參加活動，留言及分享該篇活動貼文，你也有機會體驗Panasonic頂級空調，成為真正省電王！

市面上的空調琳瑯滿目，想要吹得安心又能省下荷包，一定要比較！除了挑選１級能效之外，更要懂得比節能標章上所標示的「每年耗電量」做為省電新標準，以Panasonic空調PX超高效旗艦機種為例，每年耗電量僅254度，同樣是一級，省電可以差到快一倍！Panasonic空調連續6年蟬聯業界省電第一，全系列機種皆取得CSPF能效一級認證，省電效率更超越國家一級標準70％，以最少電力達到最高效能，享受酷涼冷氣的同時不再擔心電費帳單，省電超有感！

*詳情請見官方網站http://www.panasonic.com.tw或洽全省經銷商
*「2020真正省電王大作戰」活動網址：https://www.facebook.com/314086601982336/posts/3250183618372605/?d=n
*Panasonic x Mobile01品牌專館：https://www.mobile01.com/campaign/Panasonic/2020-air-conditioner/index.html
*顧客商談中心專線：0800-098-800

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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PanasonicPanasonic空調夏季省電冷氣

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