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Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

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▲▼Galaxy A51將於1月6日上市。（圖／台灣三星提供）

▲Galaxy A51。（圖／台灣三星提供）

記者謝仁傑／綜合報導

三星在5月初為Galaxy A51基於Android 10的One UI 2.1進行更新時，沒有提供一些相機功能，包括AR、自訂濾鏡、即時字幕模式、專業模式和夜間超級縮時等，現在三星對Galaxy A51進行重大更新，補回那些重要的One UI 2.1功能。

《TizenHelp》報導，Galaxy A51將啟動三個主要相機功能，在單拍模式下，當用戶按下快門時，它可以讓您捕捉影片和照片10秒鐘；夜間超級縮時具有捕捉夜間微光的錄影功能；自訂濾鏡則可以透過自定義或創建喜歡的圖像，具有不同的樣式和顏色，來豐富拍攝的照片。此外，新版本加強現有功能整體的穩定性，並移除一些小錯誤。

目前此更新已在馬來西亞推出，估計未來幾天內全球三星用戶都可以陸續執行更新。

新版本的更新大小為335MB，占用到的記憶體不算很大，若此更新並未顯示在手機上，用戶也可以自行前往「設定－軟體更新」檢查，進行手動更新。

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