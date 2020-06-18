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挺青年就業！全國電子祭500萬電腦購機獎勵挺畢業新鮮人

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▲▼全國電子,畢業季,ACER,新鮮人。（圖／記者黃克翔攝）

▲新鮮人入職場之前，總要給自己添購一些「新裝備」，筆電就是首要考量的部分，全國電子推出專案優惠，只要上傳畢業證書就可現省一萬元，助新鮮人一臂之力。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

六月炎夏、鳳凰花開，畢業季到來，離開學校邁入職場，成為社會新鮮人，馬上要準備迎接全新的挑戰，2020是更加嚴峻的一年，因為疫情關係，許多行業都受到影響，正面臨求職的應屆畢業生亦遭逢不少困境，勞動部針對青年、企業推出六項協助措施，其中「青年就業獎勵計劃」在6/15上路，針對29歲以下應屆畢業生，提供就業補貼三萬元；在這波疫情衝擊之下，「揪感心」的全國電子也因應畢業生、學生需求推出獨家ACER筆電優惠，助新鮮人一臂之力。

▲▼全國電子採訪拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲「ACER 15.6吋效能i7 混碟2G獨顯戰鬥筆電」容量大、效能佳，並可滿足文書、電競、視訊、影音剪輯等需求。（圖／記者黃克翔攝）

進入職場，有一台性能強、處理事情快速的筆記型電腦相當重要，畢竟工作忙起來可是分秒必爭，時不時還要開線上會議，工欲善其事、必先利其器，總不能讓全辦公室等你一個，對初入職場的新鮮人來說，挑選筆電的要點著重在運算效能強、可以滿足文書工作、休閒時還能玩電競打發時間，最重要的是，剛出社會預算有限，CP值高絕對是首要原則！全國電子看準新鮮人心中最軟的一塊，推出青年就業獎勵計畫，只要上傳今年度畢業證書或學生證，購買全國電子獨賣款限量ACER專案機就能現折萬元，讓新鮮人們輕鬆入手，搭配效能絕佳的應戰配備，更快適應緊湊的職場生活、迎接每一項未知的挑戰。

▲▼全國電子採訪拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲性能一應俱全、CP值高，成為許多大學生、畢業生心目中的首選。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全國電子,畢業季,ACER,新鮮人。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,畢業季,ACER,新鮮人。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,畢業季,ACER,新鮮人。（圖／全國電子提供）

▲無論是處理文書工作，或是休假時打開遊戲戰一場都很可以。（圖／全國電子提供）

ACER是筆電中的佼佼者，也是許多大學生、上班族愛好的筆電品牌，現在進入職場所需要的技能越來越多，就算不身懷十八般武藝，也要有五六樣絕活，「ACER 15.6吋效能i7 混碟2G獨顯戰鬥筆電」搭載獨立顯示卡，擁有i7-9700 CPU，運算效能強、可進行多工處理，15.6吋 Full HD螢幕，能同時滿足文書作業、遊戲、影音剪輯等需求，想要斜槓也不怕！筆電用久了最怕容量不足、速度變慢，「ACER 15.6吋效能i7 混碟2G獨顯戰鬥筆電」容量與效能兼備，8G記憶體、高速SSD加大容量HDD（256G SSD加上1TB混碟），跑起來有夠順，就像跑車一樣行雲流水，卻不用犧牲容量，比貨車還能裝；黑灰配色高雅又有質感，襯托出過人的品味。剛踏入職場，手邊的「武器」要全部換新才能與工作中的大魔王對抗，買台新筆電不是件容易的事，當然要好好珍惜、用好用滿，少說也要用個五年才划算，隨著進入職場時間變長，需要留存的資料也越來越多，「ACER 15.6吋效能i7 混碟2G獨顯戰鬥筆電」 (請協助設超連結 )預留擴充功能，可自行輕鬆升級記憶體及硬碟，是上班族及大學生的最強後盾。

▲▼ 全國電子採訪拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全國電子採訪拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲活動期間6/18～7/1，快把握機會把筆電帶回家。（圖／記者黃克翔攝）

「ACER 15.6吋效能i7 混碟2G獨顯戰鬥筆電」原價34,900元，全國電子力挺新鮮人初入職場打拼，6/18～7/1，只要到申請頁上傳109年的畢業證書或108年學生證，並且待資料審核通過後，就可以用專案價24,900入手，現省一萬元，除此之外還加贈四年保固（價值6,000元），保固期更長、保障更安心；變壓器再贈一組（價值1,200元），讓你一組放家裡一組放公司，不用天天帶來帶去，不只讓你現省一萬元，再把總市值7,200元的贈品一起帶回家，算下來省了近兩萬元！這麼好康的機會只有限量500位，做好入職準備、把握機會聰明省一筆。

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