雲林小校畢業典禮　全校13畢業生田中央許願種下可可樹

▲斗南鎮大東國小在田邊舉行畢業可不可畢業典禮，現場氣氛歡樂宛如嘉年華會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮大東國小今年畢業生僅13位，校方為給學童難忘畢業回憶，在田邊舉行畢業可不可畢業典禮，由機器人互動遞送業證書外，13位畢業生走至田裡，許心願並種下屬於自己的可可樹，更約定將3年後的收成成果回饋給母校。

畢業生種可可樹的經費全數由佳能國際公司支持，能率集團佳能國際董事長章孝祺表示，一直以來我們不把CSR作為一個口號而已。我們攜手斗南鎮大東國小舉辦「來趣種可可X畢業可不可」活動，落實本活動宗旨共享、共玩、共好，邀集各界朋友共襄盛舉，以行動力挺小農支持地方創生、支持偏鄉學校。

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能率集團總經理張耀仁指出，且台灣可可豆具有獨特風味，果實不但散發香氣，嚐起來更帶有果酸、花香、堅果等味道，希望藉此帶動風氣，活絡地方創生能量。

▲雲林縣斗南鎮大東國小今年畢業生僅13位，畢業生走至田裡，許心願並種下屬於自己的可可樹。（圖／記者蔡佩旻攝）



能率集團說明，透過認養人支應每棵可可樹的成長經費，再委由小農代為養護管理，除實踐共享與共好的合作理念，日後收成將再開發地方特色商品，達到經濟效益。未來不排除與更多學校、小農合作，與地方一起推展可可產業。

PEVO愛比科技表示，偏鄉學校教育資源相較市區不足，偏鄉的教師是偏鄉學生的重要支付，得負擔起更多任務，提供IPEVO實物攝影機以創新視角教學，即使地處偏鄉也能放大孩子的世界，拉近城鄉差距，帶領孩子開啟探索知識的一扇窗。



劍湖山世界董事長尤義賢大方捐贈了畢業生與畢業班教師每人免費暢劍湖山世界遊樂園的入園券，勉勵畢業學子，一株可可樹苗雖小，將它埋到土裡，吸收土壤、日照、雨水的磨礪與滋養，長大了會是一棵高經濟價值作物。今日許多成功人士，昔日也是向各位一般的好苗。

▲劍湖山世界董事長尤義賢大方捐贈了畢業生與畢業班教師每人免費暢劍湖山世界遊樂園的入園券。（圖／記者蔡佩旻攝）



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