大陸教育部嚴格執行「四不准」　不准強迫畢業生簽訂就業協議

▲受到疫情影響，今年的畢業生就業更加困難。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

受到新冠肺炎疫情的影響，今年的應屆畢業生面臨就業困難，大陸教育部部署全面開展「2020屆高校畢業生就業統計核查工作」，藉以精準掌握畢業生的就業情況。為了讓統計結果真實、準確，教育部要求各大學嚴格落實「四不准」要求，其中包含禁止強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同等，如違反，則將嚴格追究並懲處相關單位。

據陸媒《央視網》報導，為了精準掌握畢業生的就業狀況，大陸教育部特請國家統計局的相關單位開展就業狀況核查工作，會於6月及8月進行兩輪的專項核查。核查工作將會向畢業生本人及其就業單位進行核對，確認雙方提供的訊息是否一致。

▲大陸教育部為了掌握畢業生動向，開展了兩輪專項核查。（圖／取自Pixabay）

大陸教育部近日印發通知，部署全面開展「2020屆高校畢業生就業統計核查工作」。通知指出四項要求，其一為教育部將開通「畢業生去向查詢反饋」的功能，讓畢業生能夠填報畢業去向；其二為要求各大學嚴格審核畢業生的就業材料，確保各數據的準確度。

其三為要求各大學嚴格落實「四不准」的要求，分別為不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同、不准將畢業證書或學位證書發放與畢業生簽約掛鉤、不准以戶檔託管為由來勸說畢業生簽訂虛假的就業協議、不准以畢業生實習或見習的證明材料當成就業證明；其四則為嚴格追究責任，如果查實後，發現有造假的問題，將追究大學、就業部門等相關人員的責任，並通報全國。

教育部為了確保畢業生的就業狀況是客觀、真實且準確的，同時也開通了舉報電話和信箱，讓各界都能協助監督，以隨時關切畢業生的情況。