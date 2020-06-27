高中畢典慘變「告別式」！為防疫...改以「252張學生照片」取代真人出席

▲畢委會的同學在豔陽下，一張一張把照片掛到長線上。（圖／翻攝自École secondaire Antoine-Brossard臉書）

實習記者簡立宇／綜合報導

美加疫情仍持續著，使得6月畢業季有許多學校的畢業典禮受到影響。加拿大魁北克省寶樂沙（Brossard）一間中學，為了怕學生感染，畢業典禮改以學生照片替代真人出席，用學生的照片「翻拍成大合照」，畢委會收集252張畢業生的照片，一張張掛在鐵桿拉起的長線上，足足掛了6排之多。這種「另類的畢業典禮」也被網友戲稱「超像告別式」。

根據蒙特婁地方報《journaldemontreal》報導，寶樂沙安東尼中學（École secondaire Antoine-Brossard）6月23日舉行「畢業典禮」，校方為了避免學生感染，改以照片取代真人出席畢典，於是畢委會花了30幾天的時間，把學生的大頭照掛在學校前門，籌備了這場「令人終生難忘的畢典」，讓經過的人都能駐足欣賞。

每位學生只能在家長的陪同下進入校園，會有幾名老師在紅毯的另一端等著學生輪流走上來。畢業的儀式照樣還是會進行，不過大合照只能用「照片排排站」來翻拍代替，十分有趣。

▲照片掛了6排。（圖／翻攝自École secondaire Antoine-Brossard臉書）