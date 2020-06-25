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台南市永福國小舉辦74屆畢業典禮　身障兒完成學業邁向新人生！

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▲台南市永福國小舉辦74屆畢業典禮，身障兒也與同學一起完成學業，邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小舉辦74屆畢業典禮，身障兒也與同學一起完成學業，邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

令人動容的故事總在每年的畢業季展開！今年永福國小第74屆的畢業典禮很不一樣，在6年的學習過程中，永福的孩子學會「健賢思美」的校訓，也在畢業典禮成功展現。

在永福國小資優且多元情意課程的薰陶下，六年級陳薇安同學甫獲得台南市十大傑出兒童，132位畢業生中有近30位考取國中資優班和音樂藝才班，校方也維持傳統，自籌經費，於畢業典禮時，以「資優書卷獎」和「音樂術科優良獎」來獎勵大放異彩的畢業生們！！

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更值得一提的是，肢障生葉叡廷，獲得總統教育獎台南市優選與市府表揚的模範兒童，全校則是總動員，大家為他鼓勵加油打氣！還有星星兒阿杰和阿義，更是班上的活寶，多次參與教育局舉辦的才藝比賽獲獎，也曾代表台南市參與內政部主辦的身障才藝大賽獲得團體舞蹈組冠軍，也帶領永福特教生於日前獲得扶輪盃身障拔河賽國小組台南市冠軍，完成四連霸殊榮！！

▲台南市永福國小舉辦74屆畢業典禮，身障兒也與同學一起完成學業，邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長說全體畢業生都要繼續傳傳承「健賢思美」的校訓，同時在校生也要和在場的大學長學姐們多多學習，一起發現永福的真善美！更值得一提的是，校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中，以生命勇士專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，也有校友同時也是本校的特教兒家長投稿到校刊中，而永福也在校刊中特別安排特教生以副刊的形式，把自己的所見所聞投稿到校刊，全體畢業生和家長都感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

雖然特教生可能有校園生活適應上的困難，但看到特教生和大家都一同努力向上，大家都動容了，因為在畢業典禮中見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納！」。楊校長也以得到家長會特別獎的星星兒阿義為例，在畢業典禮致詞中說「面對大未來，要勇敢築夢，要逆風飛翔，也因為您的了解與友善微笑，對他就是最好的解藥！」。

▲台南市永福國小舉辦74屆畢業典禮，身障兒也與同學一起完成學業，邁向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星星兒阿杰自己也在會後說「謝謝大家幫忙，我要和大家一起努力！！還要聽老師的話！」大家都動容了，因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的星星兒！！永福特教資源班老師陳誼紋也說，這6年來最令人感動的是，永福本年度畢業的星星兒因為固執的個性和口腔功能敏感的問題，吃什麼都害怕，就算大家最愛的吃冰也一樣，也有星星兒一直無法突破搭電梯和坐公車的困難，一直到畢業考後的那次戶外教學活動，才完全克服了這樣日常生活的障礙！還有學障兒擔任班上的愛心小天使，一直協助照顧著同學和小學弟學妹們！！

最終就在音樂班的樂聲中，大家一同期許「永感福恩，凌雲展翅，揮灑青春汗滴，共創永福奇蹟！」。

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