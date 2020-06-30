陳其邁拜票大跳恰恰被拱唱《紅豆》　李眉蓁給建議可以改唱這一首

▲陳其邁30日一早到中央公園拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁30日一早就到中央公園拜票，過程中還和婆婆媽媽跳起恰恰，甚至被點歌，現場高歌一曲，唱起主題曲《紅豆》，逗得現場支持者相當開心，而對手李眉蓁也把握時間，到路口拜票，她也笑說，建議陳其邁換首新歌，要跳恰恰，可以改唱《愛情的恰恰》。

▲陳其邁高歌一曲 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁全力拚選戰，30日一早到中央公園拜票，與民眾搏感情，還加入晨運行列，與婆婆媽媽跳恰恰，陳其邁努力跟著節奏向前向後踏，一開始還有點不協調，在媽媽們鼓勵下漸入佳境，甚至在大家簇擁下，還被點歌，高唱主題曲《紅豆》，逗得一旁的媽媽們笑得合不攏嘴。

▲李眉蓁30日到路口拜票 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，陳其邁的對手李眉蓁，也是一早就在路口拜票，除了回應競選團隊名單是代表「藍軍大團結」，也表示自己找來的都是優秀年輕人才，也不排除會有第二波名單。而她聽到陳其邁在公園跳恰恰，還唱起紅豆，李眉蓁也笑說：「其邁哥又唱紅豆！這樣是紅豆2.0喔」，建議陳可以換首新歌，至於跳恰恰的話，可以唱《愛情的恰恰》。