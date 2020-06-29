李眉蓁競選團隊名單「都是韓家軍？」　陳其邁親自回應了

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁29日受邀出席餐會，聽聞國民黨對手李眉蓁傍晚公布競選團隊名單，他表示尊重，也恭喜李眉蓁。不過，他強調，選民關心的還是政見內容、行政訓練是否充足。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁29日公布競選團隊名單，競選總部主委由已故高市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，競選榮譽主委找來立法院前院長王金平，總幹事為前立委江玲君，發言人則由國民黨副祕書長謝龍介領軍。

▲李眉蓁公布競選團隊名單，由謝龍介擔任發言人。（資料照／記者洪正達攝）

藥師全聯會29日主辦高市「口罩實名制」有功人員感恩餐會，陳其邁受邀出席。有媒體問到，李眉蓁稍早公布競選團隊人事，外界認為人選多是「韓家軍」，與前市長韓國瑜息息相關，他有沒有什麼看法？

陳其邁回應，他尊重參選人安排，也沒有特別去檢視名單，畢竟選舉剩下40多天，大家都在跟時間賽跑，在此恭喜對手團隊組成，但選舉著重的是政見、施政願景，像政策是否紮實，或有無足夠行政訓練，才是選民比較關心的部分。

至於李眉蓁放話要用歌聲提升知名度，兩人是否可能同場較勁？陳其邁笑說，他是被政壇耽誤的成長型歌手，最大對手應該是衛福部長陳時中，只是先前防疫太忙，沒有足夠時間練習，再給他一些時間，他有信心表現得好。

▲針對李眉蓁組成競選團隊，陳其邁表示尊重和恭喜。（資料照／記者洪靖宜翻攝）