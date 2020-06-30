李眉蓁競選團隊「背後有高人」！謝龍介任發言人關鍵曝光　竟與韓國瑜有關

▲高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

文／中評社

中國國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊昨日出爐，嗅得到李眉蓁父親李榮宗在背後操刀整合地方勢力的實力，名單中涵蓋農、漁會系統，還有宗教界與地方勢力等，連前市長韓國瑜團隊都有兩位年輕局處首長入列，展現年輕活力。

這份名單請出前「立法院長」王金平出任李眉蓁競選團隊榮譽主委，已故議長許崑源遺孀林絲娛擔任主委，前市長韓國瑜市府團隊則有前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超兩位入列，其競選團隊團結老中青三代及各山頭勢力「最大公約數」的能力，李眉蓁背後有實力堅強的人在操刀。

民進黨陳其邁日前選擇從十全果菜市場為補選起跑點，但陳未料李眉蓁竟成藍軍補選選將，尤其李眉蓁父親就是高雄農產運銷公司總經理，果菜市場在得知李眉蓁披藍袍出征後，幾乎都回來力挺李眉蓁。此外，現任副議長陸淑美、議長補選參選人曾麗燕及市黨部主委莊啟旺擔任副主委，競選總幹事為前「立委」江玲君；副總幹事則有「藍委」吳怡玎，以及陸淑美女兒黃韻涵、商界人士雷弘毅及前國民黨主席吳敦義好友、高雄市玉皇宮董事長許文良兒子許烜彰。

雷弘毅的父親為遠洋漁業大老雷祖綱，雷在漁業界的影響力深遠，過去更長期力挺國民黨且出錢出力不在話下；至於玉皇宮董事長許文良一直是前國民黨主席吳敦義好友，在地方被尊稱為「天公伯」，其子許烜彰加入李眉蓁團隊，代表地方宗教組織的力量也被李眉蓁拉了進去。

▲謝龍介出任發言人。（圖／記者林悅翻攝）

此外，李眉蓁發言人團召集人為國民黨副秘書長謝龍介，會找「龍介仙」有兩個理由，其一是謝龍介跟韓國瑜的關係眾所週知，加上謝流利的閩南語口條能接高雄地氣，再來就是請具全台知名度的謝擔任召集人，其他人不會有太多意見。

另外，李眉蓁的發言人團成員包括議員陳美雅、邱于軒、前高市府新聞局長鄭照新、曾在國民黨中央政策會任職的呂謦煒。青年團團長則是前高市府青年局長林鼎超，也是辯才無礙，反應靈敏的戰將，能為李眉蓁進行發言與辯護。

至於競選團隊委員不僅囊括高雄各個區域，28名黨籍市議員，包括曾俊傑、林義迪、李亞築、方信淵、宋立彬、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、許慧玉、吳利成、蔡金晏、陳美雅、黃柏霖、黃香菽、童燕珍、黃紹庭、陳若翠、劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲、陳麗娜、蔡武宏、黃天煌、王耀裕、邱于軒、王義雄、賴文德等人也表態力挺，願當李眉蓁的腳力勤跑基層。

這場補選之戰，在許崑源逝世後出現變化，藍營不僅沒有灰心，反而更凝聚團結，組織籌建更史無前例的順利，尤其王金平重新被拱上榮譽主委，背後的農會力量以及許崑源遺孀林絲娛仍擁有很強大的人脈網絡，李眉蓁投入這場補選，後面的爆發力不可小覷。