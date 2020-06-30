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雲端最前線／ET民調／十大政治領袖誰奪冠？賴清德緊追侯友宜

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新聞節目中心／綜合報導

2020年總統大選結束後，後蔡英文時代的哪些政治人物較獲得民眾青睞？《ETtoday新聞雲》調查發現，新北市長侯友宜在35個政治人物中排名第一，第二名是副總統賴清德、第三名則是衛福部長陳時中。而十大政治領袖中，國民黨僅有侯友宜、朱立倫、蔣萬安3人入榜，前高雄市長韓國瑜雖然遭到罷免，但排第十九名，未來是否有機會東山再起？《雲端最前線》30日邀請台北市議員王世堅、台北市議員徐巧芯、北市自媒體小組總監陳智菡以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼賴清德、陳時中、侯友宜（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、陳時中、侯友宜（合成圖／ETtoday資料照）

台北大巨蛋有望在7月復工，但卻接連被抓包偷裝椅子、隔音棉，台北市議員林亮君再度爆料，大巨蛋沒有施工日誌，台北市長柯文哲也說是契約漏洞，但遠雄回應大巨蛋其實有施工日誌，但BOT案沒規定必須呈報。由於柯文哲幾乎被外界視為角逐2024人選，大巨蛋復工會成為地雷還是助攻，成為關鍵。

一連3日的大陸十三屆全國人大常委會第20次會議今（30）日閉幕。據《東網》報導，人大常委會今早以162票全票通過「港版國安法」草案，下午將會公布詳情，預計7月1日起生效。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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