李眉蓁競選團隊成形！名單盼展現年輕及團結　發言人由謝龍介領軍

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

面對高雄市長補選在即，國民黨徵召現任市議員李眉蓁做為候選人，近日李眉蓁也加緊腳步將競選團隊成員找齊，29日正式公佈團隊成員，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，競選榮譽主委找來立法院前院長王金平，總幹事是前立委江玲君，發言人則由謝龍介領軍。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的競選團隊逐步就位，據了解，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，原本林絲娛也是國民黨徵召對象之一，但因家人反對，加上黨中央不忍心再增加她的負擔，因此之後沒有再徵詢，此次選戰由她扮演關鍵角色。

另外，競選榮譽主委傳出找來立法院前院長王金平，盼能重現當時韓國瑜「三山」氣勢；副主委則有陸淑美、曾麗燕、莊啟旺，委員則由國民黨高雄市議員擔任；總幹事則是前立委江玲君，副總幹事包括了副議長陸淑美女兒黃韻涵、立委吳怡玎、雷弘毅以及吳敦義好友、高雄市玉皇宮董事長許文良之子許烜彰。

而發言人部分，除了有現年26歲的呂謦煒出任，他擁有高學歷背景，同時也是中文哆啦A夢網站「哆啦A夢中文網創辦人」，網路上自稱大中華哆啦王；另外，還有現任市議員陳美雅、邱于軒，以及前高雄市新聞局長鄭照新，召集人則由謝龍介領軍。

李眉蓁也表示，此份名單展現國民黨大團結，又要年輕化，要團結選戰才能成功。

．李眉蓁競選團隊幹部名單

榮譽主委：王金平

主任委員：林絲娛

副主任委員：陸淑美、曾麗燕、莊啟旺

委 員: 曾俊傑、林義迪、李亞築、方信淵、宋立彬、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、許慧玉、吳利成、蔡金晏、陳美雅、黃柏霖、黃香菽、童燕珍、黃紹庭、陳若翠、劉德林、李雅靜、鄭安秝、鍾易仲、陳麗娜、蔡武宏、黃天煌、王耀裕、邱于軒、王義雄、賴文德



總幹事：江玲君

副總幹事：吳怡玎、黃韻涵、許烜彰、雷宏毅。

發言人團：謝龍介(召集人)、陳美雅、邱于軒、鄭照新、呂謦煒。

青年團團長：林鼎超。

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