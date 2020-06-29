李眉蓁競選團隊逐步曝光！「她」扮演重要角色　鄭照新接發言人

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

面對高雄市長補選在即，國民黨徵召現任市議員李眉蓁，近日李加緊腳步，將競選團隊成員找齊，據了解，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，競選榮譽主委找來立法院前院長王金平，總幹事是前立委江玲君，發言人除已曝光的呂謦煒，還有前新聞局長鄭照新。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的競選團隊逐步就位，據了解，競選總部主委由已故高雄市前議長許崑源遺孀林絲娛擔任，原本林絲娛也是國民黨徵召對象之一，但因家人反對，加上黨中央不忍心再增加她的負擔，因此之後沒有再徵詢，據知情人士透露，她確實會在團隊中扮演重要角色。

▲許崑源遺孀林絲娛。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，競選榮譽主委傳出找來立法院前院長王金平，盼能重現當時韓國瑜「三山」氣勢；總幹事是前立委江玲君，未來仍會陸續再找尋黨內人士幫忙。

▲前高雄市新聞局長鄭照新（圖／記者張榮恩攝）

而發言人部分，除了有現年26歲的呂謦煒出任，他擁有高學歷背景，同時也是中文哆啦A夢網站「哆啦A夢中文網創辦人」，網路上自稱大中華哆啦王；另外，還有現任市議員陳美雅，以及前高雄市新聞局長鄭照新，他本人也不否認此消息，第一波團隊名單預計於29日傍晚6時正式對外公布，李眉蓁也表示，此份名單將會展現國民黨大團結，又年輕化，要團結選戰才能成功。

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