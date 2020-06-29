李眉蓁PO文嗆陳菊：七分培養派系！　撤任命「給高雄一個公道」

▲國民黨占據立院今（29）日早上現場狀況。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

國民黨28日下午占據立法院議場，希望總統蔡英文能退回監委名單、撤換陳菊。對此，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁透過臉書聲援，批評陳菊「三分治理市政，七分培養派系」，滿身爭議下，總統蔡英文以其它位子酬庸也就算了，偏偏挑一個反差最大、對道德操守有最高要求的監察院長給她，人民當然不能服氣。

李眉蓁28日晚PO文，稱「撤回陳菊任命，給高雄人一個公道」，陳菊前年市長任期沒做好做滿，就落跑去當總統府秘書長，留下3000億負債、5000天坑，地方上對她本就評價不高；陳菊政績不佳，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，她「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病。

「陳菊滿身爭議，蔡英文以其它位子酬庸也就算了，偏偏挑一個反差最大、對道德操守有最高要求的監察院長給她，人民當然不能服氣 」，李眉蓁表示，面對蠻橫、驕傲、霸道的民進黨，國民黨當然有生氣、阻擋到底的權力，「國民黨雖然已成為弱勢政黨，但我們不會放棄對理想的堅持 ！無論南北，都是如此。」

▼李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

對此，林智鴻指出，，陳菊（花媽）是人權鬥士，是台灣民主發展上最重要的資產，對後輩的提攜不分黨派，滿心只有希望能為台灣舉才，為台灣人權犧牲奉獻，「相信你們家也都曾受過她的照顧。」

他提醒李眉蓁，國民黨立院黨團荒腔走板，沒有正當性的佔領立法院議場，她在高雄「話燒」，而且跟著國民黨立委們一起踐踏陳菊，作為新生代的國民黨從政人士，這樣真的好嗎？「眉蓁姐，我認為你欠陳菊一個道歉！」