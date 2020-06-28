李眉蓁喊爭取高雄辦2030亞運...四月早截止　網酸：韓草包2.0誕生！





▲李眉蓁稱要爭取亞運，卻被發現兩個月前早就截止。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日表示，若她當選市長，要爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦。不過，2030亞運會申請受理早就在4月22日截止了。對於李眉蓁端出政策牛肉卻鬧烏龍，讓網友在臉書上狠酸，「韓草包2.0誕生！」

台北市議員阮昭雄27日表示，在本會期總質詢時台北市長柯文哲就表示2030年亞運「四月份」已經截止了，「我要說的是，高雄市長候選人若想要『申辦』2030年亞運（其實是邀請制）也要做做功課，今年四月份已經截止了。同時也要檢視一下，在其議員任期有為這個議題『努力」過嗎？還是只是『韓國瑜化』的開個空頭大芭樂票嗎？」

臉書粉絲專頁「高雄好過日」也在臉書發文，內容狠批，「韓國瑜被罷免後，中國國民黨派出的補選候選人，不但是挺韓大將，父親也是韓好友，更宣布要找韓來站台，同黨同志也表示她要讓韓團隊回歸，也就是票投中國黨，就還是等於投給韓國瑜，可說韓國瑜2年內現身的第四次選舉。」

「高雄好過日」酸，這位候選人提出的第一個政見「高雄申辦2030亞運」，除了繼承韓國瑜一貫的「吹牛喊大話」精神，更繼承韓國瑜草包不做功課的精神，「也就是說，韓國瑜2.0提出的政見，一說出來就已經過期啦！根本是豪洨一場，比南海挖石油、不計代價迪士尼還離譜！ 讓這種草包政黨選上，看來市議會質詢也只會說『高雄發大財』，高雄市政更要繼續空轉下去了！」

不少網友在貼文下方留言，「K黨中毒未解，繼續正常發揮」、「女國瑜真搞笑」、「她會坐時光機回到2019申辦！」「超遲部署，回到過去」、「感謝女版含魚讓大家有新的笑話」、「這算芭樂票嗎？」「有白紙黑字嗎？」「亞運卡韓」

事實上，根據亞洲奧林匹克理事會（OCA）公告，OCA是在2020年1月23日，向所有45個國家奧會發出通知，邀請申辦2030年第21屆亞運會，申請受理截止日期為「2020年4月22日」（2個月5天前）。而卡達首都杜哈和沙烏地阿拉伯首都利雅德在4月22日截止日期前，已提交了申辦第21屆亞運的正式申請。兩國國家奧會的申辦文件中，均附有該市和其中央政府的支持信函。