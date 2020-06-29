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台美演訓影片「國徽、陸軍字樣」全都露！　吳嘉隆：美軍鐵心要對中共下重手

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實習記者羅明輝／綜合報導

美軍第一特種作戰群（The 1st Special Forces Group）2019年2月在官方社群公布「EXCELLENCE」（卓越）的部隊形象影片，長達44秒的影片中，有近10秒畫面帶到台灣陸軍演習的訓練過程，甚至出現台灣國徽、陸軍字樣，引發外界熱議。對此，長時間研究美中台三方關係的財經專家吳嘉隆近日就在臉書發文直言，「這很可能意味美國已鐵了心，必須對中共下重手了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／1st Special Forces Group - Airborne）

▲美軍第一特種作戰群來台「特戰聯合演訓」，影片中可見國徽及陸軍字樣。（圖／翻攝自臉書「1st Special Forces Group - Airborne」）

吳嘉隆今（29日）發文說到，美軍特種作戰群在「卓越」形象影片開頭有近10秒時間，採用特戰分隊在台灣與陸軍特戰部隊共同執行室內攻堅、戰傷救護、人員撤離等訓練畫面，多名美軍教官搭配一名身著迷彩服的台灣特戰官兵，在國軍營中模擬進行戰術搜索、攻堅，最後再由黑鷹直升機撤離。片中直升機尾桁上「陸軍字樣與國徽」在片中一閃而過，清楚顯示美軍訓練位置就在台灣。

▲美軍第一特種作戰群來台「特戰聯合演訓」。（圖／翻攝自臉書「1st Special Forces Group - Airborne」）

他指出，「美國以前從未曝光美軍與台灣的國軍的聯合演習畫面，現在卻主動、刻意拿出來，這個含義就是，美國已經鐵了心，對於不成材的中共，死不悔改的中共，必須下重手了！」

吳嘉隆提到，美國若要下手，肯定要借用到台灣「反共前線」的角色，發揮台灣的地緣政治要衝，以及意識型態示範作用，來對全球華人發出號召，也對於那些極權專制的國家發出呼喚，「走向民主與自由，走向市場經濟，也許需要一些過程，但這是大趨勢，每一個國家都要面對這個挑戰。每個國家都要把自己的特色融入這個大趨勢，而不是以民族主義情緒來抗拒這個大趨勢，這才是真正的全球化！

▼ 吳嘉隆認為，美軍公開與台灣國軍的聯合演習畫面，是決心對中共「下重手」。（圖／翻攝吳嘉隆臉書）

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