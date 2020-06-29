美軍特戰部隊封面換上「美軍在台」形象片　驚見我國「國徽」！

▲片中的UH-60M黑鷹直升機尾桁上，驚見我國「陸軍」字樣與「國徽」。（圖／翻攝自Facebook／1st Special Forces Group - Airborne）

實習記者施怡妏／綜合報導

美軍特戰第一總隊去年公布部隊形象片「EXCELLENCE」（卓越），內容大多是美軍在台灣與國軍共同操演的畫面，作為部隊協助國際友邦軍事訓練的宣傳。如今，美軍將此影片設為為官方臉書粉絲專頁「1st Special Forces Group - Airborne」的封面照。

數十年來美軍來台協助國軍進行軍事訓練，但從未曝光過訓練內容，國防部將此列為「國家機密」，如今影片被設置為封面照，以為是不小心誤設，可能很快就會重新編輯，但美軍似乎沒有這樣的打算。44秒的影片中還驚見，UH-60M黑鷹直升機尾桁上出現「陸軍」與我國國徽，得知美軍所在位置是台灣，美軍在台代號「Balance Taper」的特戰部隊訓練實況首度曝光。

▲美軍特戰第一總隊將此影片射為封面照。（圖／翻攝自Facebook／1st Special Forces Group - Airborne）

我國國防部也證實，美軍公佈的影片與台美軍事訓練相關，「皆屬正常的軍事交流」，每年都會進行台美軍事交流，不針對個案討論或是評論。影片內容雙方共同進行室內攻、戰傷救護、人員撤離等訓練畫面，多名美軍教官搭配一名國軍迷彩服的特戰官兵，模擬戰術搜索、、攻堅，並由黑鷹直升機撤離。