蘇花改觀音谷風、中仁及仁水隧道　火警功能測試7月1日起封閉4小時

▲蘇花改觀音谷風等隧道，因火警功能測試7/1起各封閉4小時。（圖／，蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

用路人請注意！因火警功能測試，蘇花改仁水隧道7/1、中仁隧道7/2、觀音+谷風隧道7/6至7/9日晚間20時至24時，進行道路管制封閉。

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公路總局第四區養護工程處金岳工務段，因進行台9線蘇花改隧道火警設備功能測試，中仁隧道（台9線148K+845~154K+148）於7月2日(星期四)，20:00至24:00管制封閉。仁水隧道（台9線154K+845~158K+195）7月1日(星期三)20:00至24:00管制封閉。觀音+谷風隧道（台9線126K+486~145K+049）7月6日(星期一)至7月9日(星期四)20:00至24:00管制封閉。

四區養護工程處表示，防火測試是為蘇花改隧道消防設施連動運作功能測試，測試時將會同蘇花公路改善工程處進行消防設備功能測試驗證，基於測試作業將涵蓋隧道全斷面之消防水霧噴灑，為用路及測試作業安全，因此採行夜間實施隧道管制封閉措施，提請用路人預作行程規劃，屆時若行經封閉路段，請配合改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。

另提醒用路人，蘇花改南澳至和平段、和中至大清水段，目前僅開放小型車及大客車通行。

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