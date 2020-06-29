影／知名咖啡廳「放狗咬浣熊」　動保處下午將前往稽查

記者黃士原／台北報導

因打著超可愛「浣熊店長」成為新IG打卡點的知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，近日遭爆該店店員將小浣熊綁在桌腳及「放狗咬小浣熊」影片，最新消息則是台北市動保處將來稽查，如果有涉嫌虐待有可能會接走浣熊。

▲穿越九千公里交給你的浣熊有可能被動保被接走。（圖／記者彭懷玉攝）

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「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因擁有文青裝潢、獨特「吸貓室」以及店內養了一隻超萌浣熊，吸引大批民眾朝聖。不過近日遭爆店內招牌小浣熊受虐事件，昨（28）日更有網友曝光一段影片，影片中可以看見一名男子牽著一條牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，小浣熊因無法逃脫只能無助的不斷嗚咽嚎哭，該男卻只是在一旁冷眼旁觀，絲毫沒有要遏阻狗的行為。

▲「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」休店中。（圖／記者黃士原攝）

小浣熊受虐事件影片曝光後，「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」今（29）日12點30日營業時間並沒有準備開門，直到1點時才有工作人員開起鐵捲門，不過員工表示今日不營業，讓兩組現場等候的客人大喊「可惜」，他們都是專程為了看浣熊才來這家咖啡店。至於何時再度營業，現場店員則是支吾說不太清楚。據了解，小浣熊仍在店裡，等待動保處前來稽查