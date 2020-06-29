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放狗咬浣熊影片曝！網怒轟「台北知名咖啡館」這還是人嗎？

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記者蕭筠／綜合報導

因打著超可愛「浣熊店長」成為新IG打卡點的知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，近日遭爆該店店員將小浣熊綁在桌腳，且因調皮被人員用腳踢引發爭議，事後更流出一段「放狗咬小浣熊」影片，只見小浣熊無助的被大狗緊咬住，嘴裡只能發出嗚咽的哀嚎聲，影片一曝光立刻吸引大批民眾撻伐「這還是人嗎」、「這店家絕對要抓出來打死！看到影片既無奈又不能幫到什麼」。

▲▼咖啡店浣熊遭虐待影片流出。（圖／網友授權提供）

▲近日傳出咖啡店浣熊遭虐待且影片流出引發撻伐聲浪。（圖／網友授權提供）

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「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因擁有文青裝潢、獨特「吸貓室」以及店內養了一隻超萌浣熊，吸引大批民眾朝聖。不過近日遭爆店內招牌小浣熊受虐事件，昨（28）日更有網友曝光一段影片，影片中可以看見一名男子牽著一條牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，小浣熊因無法逃脫只能無助的不斷嗚咽嚎哭，該男卻只是在一旁冷眼旁觀，絲毫沒有要遏阻狗的行為。

▲穿越九千公里交給你。（圖／記者彭懷玉攝）

▲Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你，因擁有可愛浣熊店長成為IG熱門打卡點。（資料圖／記者彭懷玉攝）

影片曝光掀起大批網友怒轟「這是霸凌欸。有沒有同理心啊？？？過份」、「這還是人嗎」、「都是生命！！搞什麼阿！！！！」、「天啊！好心疼」、「邊境跟浣熊都好可憐！被迫跟浣熊打架⋯⋯飼主的心態很變態」。

▲▼咖啡店家在臉書粉專貼出報案資料，將對網友提告。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）

▲咖啡店家在臉書粉專貼出報案資料，將對網友提告。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）

另外也有網友分享疑為湯姓負責人與其他人的臉書私訊、LINE聊天截圖，對話中可看到對方表示「跟浣熊打架，牠被我拿網球拍打很慘」、「拿網球拍打的時候我大概打了十幾下很兇打喔」等字句，該貼文也讓大批網友怒前往臉書粉專留言指責，但目前粉專已關閉。

對此，「穿越九千公里交給你」湯姓負責人昨日回覆《ETtoday新聞雲》時僅不斷強調：「我們的小動物很好，備受呵護。」並表明「現在已經以毀謗名譽方式報警處理，會請那位貼文網友到警察局說明釐清。」

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