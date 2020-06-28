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「店員用腳踢浣熊！」網友控台北知名寵物咖啡館虐待　負責人回應了

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▲▼一名網友指控台北一間寵物咖啡廳，店長欺負浣熊。（圖／翻攝李姓網友臉書）

▲一名網友指控台北一間寵物咖啡廳，店長欺負浣熊。（圖／翻攝李姓網友臉書）

記者蔡玟君／台北報導

台北知名咖啡館「touching感溫甜點咖啡by 穿越九千公里交給你」，因店內有超萌浣熊小店長，搭上清新風格和自助洗衣服務小有名氣。但近日有網友在臉書貼文檢舉，看到小浣熊被綁在桌腳，且因為調皮被店裡人員用腳踢，對此穿越九千公里交給你湯姓負責人接受《ETtoday新聞雲》訪問時僅表示：「已報警處理。」對截圖留言均不回應。

▲▼被指控欺負浣熊的咖啡店臉書所PO出來的浣熊照。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）

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▲被指控欺負浣熊的咖啡店臉書專頁以浣熊小店長知名。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你

▲▼一名網友指控台北一間寵物咖啡廳，店長欺負浣熊。（圖／翻攝李姓網友臉書）

▲一名網友指控台北一間寵物咖啡廳，店長欺負浣熊。（圖／翻攝李姓網友臉書）

網友在臉書憤怒表示，店家用小浣熊為號召吸引客人，可是他親眼看到小浣熊被綁在桌腳，且因為調皮被店裡人員用腳踢，「店裡有人都這麼做了，更何況關起門來？」並附上疑似是湯姓負責人與其他人的臉書私訊、LINE聊天截圖，對話中可看到對方表示「跟浣熊打架，牠被我拿網友拍打很慘」、「拿網球拍打的時候我大概打了十幾下很兇打喔」等字句。

▲▼咖啡店家在臉書粉專貼出報案資料，將對網友提告。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）

▲咖啡店家在臉書粉專貼出報案資料，將對網友提告。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）

該篇貼文引起網友撻伐，許多網友紛紛前往臉書專頁留言指責。「穿越九千公里交給你」湯姓負責人接到記者詢問時，不斷強調：「我們的小動物很好，備受呵護。」他也說，2間店屬於不同老闆經營，但背後事情較為複雜不便細說，「現在已經以毀謗名譽方式報警處理，會請那位貼文網友到警察局說明釐清。」

湯姓負責人也說，該名網友貼出的LINE對話截圖是養浣熊群組內的對話內容，且為不實指控，「我現在正在找是誰，也會請他一起來說明釐清。」對其他網友留言均不回應，僅強調交由法律程序處理。

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