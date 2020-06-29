網美咖啡廳「養浣熊吸客」爆虐待！動團痛心籲：別成特寵亂養風潮推手

▲穿越九千公里交給你，因擁有可愛浣熊店長成為IG熱門打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）



記者許展溢／台北報導

IG打卡點的知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，被爆該店店員將小浣熊綁在桌腳，還遭人員用腳踢，甚至被大狗緊咬發出嗚咽哀嚎聲引爆爭議。動團挺挺動物應援團表示，「浣熊非常不適合作為寵物飼養」，呼籲大家別一窩蜂跑去這類店家，養出更類似店家，因為最後受苦的只會是動物。

台灣部分餐廳飼養各類「非保育類野生動物」吸引顧客消費。挺挺動物應援團指出，不只浣熊，狐獴也不適合飼養，且不但不要輕易飼養，也請不要去將特殊寵物作為特色的咖啡廳或餐廳消費，一是這些特寵要在營業場所中獲得適當良好的照顧已不易，二是避免自己成為引發特寵亂養風潮的推手。應援團認為，越多人拍照打卡上傳臉書IG說好可愛，就可能養出更多「衝動性飼養的不合格飼主」，最後就是更多動物在受苦。

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▲咖啡店浣熊遭虐待影片流出。（圖／網友授權提供）



野麻雀工作室負責人、前屏科大保育類野生動物收容中心動物照養員莊棨州，曾是前食肉目動物照養員、浣熊照養員，他說明特殊寵物飼養，如浣熊是破壞力很大、很聰明、很貪吃的動物，個性缺乏社會性，所以打罵教育無效，根本沒位階意識，若打罵浣熊牠只會將你視作威脅，更容易展現攻擊性。

莊棨州舉例，狗因為具有社會性，過去常會有人用打罵方式訓練，結果就是狗會怕、會裝乖，可是會有極大心理壓力，導致行為異常，或透過欺負位階更低動物、小孩發洩情緒。目前動物訓練都是推行正向訓練為主，以鼓勵正確行為來避免不正確的行為。以公浣熊發情期會展現出很強領域性，會積極在領域中活動，展現較高攻擊或搶食行為，這時很容易對照養人造成危險跟傷害。

▲被指控欺負浣熊的咖啡店臉書所PO出來的浣熊照。（圖／翻攝自Facebook／Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你）



對此事件，莊棨州認為，這個人就是用打罵教育方式不當飼養浣熊，照片裡看似楚楚可憐的眼神，其實是因為警戒焦慮，「打罵」、「高姿態逼近」、「攜帶管教工具」、「發情期」，這些因素加起來就是兩敗俱傷，不管你被咬多慘，都是自己造成。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳說，浣熊屬於非保育類野生動物，很多人都把牠當寵物，其他國家也是，跟浣熊有關社群也不少，飼養浣熊有一定的人數。根據動保法，任何人都不得騷擾、虐待動物，有就會視情況開罰，若造成動物嚴重肢體殘缺、器官喪失，除處2年以下有期徒刑，還要罰20萬以上，200萬以下。

▲莊棨州說，若打罵浣熊牠只會將你視作威脅，更容易展現攻擊性。（示意圖／免費圖庫pixabay）



何宗勳表示，對動團而言不會鼓勵將浣熊當寵物，每種動物習性不太一樣，以台灣而言，對犬貓發展都算成熟，可是還是有很多人無法符合動物福利規範，時常有虐待動物等情況發生，更何況是犬貓之外的動物問題會更多。農委會表示，該案台北市動保處有回報正在處理中，後續會依照相關規範處理。

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