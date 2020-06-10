上街買宵夜「轉角遇到羊」　飼主出現帶回：是我的2隻黑羊

記者蔡佩旻／雲林報導

「前面是狗還是羊」雲林虎尾鎮一名廖姓民眾昨日深夜與妻子前上街買宵夜，卻在公安路上遇見兩隻「黑羊」逛大街，廖先生即通報110並開車打閃黃燈跟在羊後方，避免造成車禍事故，最後飼主戴著手套出現，把黑羊趕回家，附近民眾表示，兩隻羊也曾逃脫逛大街，但總會自己走回家，很可愛但夜晚真的比較危險。

▲昨（9）日深夜11點多虎尾鎮院前路與公安路突然出現2隻黑羊逛街，「是狗還是羊」民眾邊笑邊報警。（圖／民眾廖先生提供）

虎尾民眾廖先生9日午夜開車載妻子上街買宵夜，卻在公安路上發現「兩隻黑羊」，廖先生將車靠近查看，確定是羊不是狗，羊隻雖然綁著項圈拖著長繩索，但現場並未見飼主，邊笑邊馬上打電話報警，廖先生表示，警方聽到有「羊」疑惑了一下，隔著電話兩人一起笑出來，雖然覺得荒謬，但電話那頭警方請託報案人幫忙跟著，將隨即派員前往。

廖先生跟隨約數分鐘，眼前出現羊隻飼主，戴著手套趕忙將兩隻羊趕回住處，並表示是家裡的羊跑出來，廖先生隨後再度撥打110向警方告知黑羊已被飼主帶回才離去，廖先生說，第一次在這裡看到羊逛街，很新奇覺得很好笑，羊在路口還會停下來看車，飼主出現時看起來也是急忙想把羊帶回，該區域道路寬幅不大，車子並不會開很快，所以安全上覺得還好。

虎尾分局表示，9日晚間約11點12分獲報指出，院前路與公安路口發現有兩隻黑羊逛大街，隨即派線上巡邏員警前往查看，但員警尚未到場，又接獲報案民眾去電表示，羊隻飼主已將黑羊帶走，確認道路安全狀況沒問題，即取消任務，線上員警回原崗位繼續巡邏。

於虎尾公安路附近工作的民眾陳小姐表示，那附近有塊空地確實有2隻黑羊，曾在晚上7點左右下班時遇見兩隻羊逛街，貌似溫馴，黑色的羊不大隻，遠看真的很像大型狗，晚上真的比較難看清楚，但會聽見「咩！咩！」聲，頗可愛但是也覺得有點危險。

▲虎尾街上逃脫逛街的黑羊最後在警察未到場前，由飼主急忙帶回解除道路狀況。（圖／民眾廖先生提供）

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