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雲林縣農作災損持續增加　張麗善會勘玉米、稻田向中央爭取現金救助

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▲麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民心血沒得收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民心血沒得收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣受4月低溫及5月梅雨影響，農作物延遲性災情陸續呈現，雲林縣長張麗善多次勘查虎尾、北港、元長的玉米及花生災損，昨日下午前往東勢鄉、麥寮鄉及崙背鄉農田，了解玉米及水稻受損狀況，並籲請農民朋友如有災損務必通報當地公所，進行查報後爭取中央公告天然災害現金救助。

縣長張麗善表示，5月豪雨影響造成食用玉米倒伏及因雨沖刷授粉不良產生不稔，其中虎尾鎮經查報受損達20%以上，已於5月23日邀集臺南區農業改良場及農糧署中區分署前往勘查確實達救助標準，緊急函報中央並奉農委會於5/26公告辦理虎尾為現金救助。

另褒忠鄉食用玉米亦經勘查小組6月2日判定受損達20%以上，縣府已於隔日函報中央爭取公告現金救助中，4日勘查的東勢鄉食用玉米，受損情況也相當嚴重，請農友速通報公所，以利進行查報。花生部分，縣府已於6月3日函文農委會請求全面性列雲林縣落花生為5月豪雨農業天然災害救助。

縣長張麗善指出，除了6月2日會勘斗南越光米，當日即獲中央公告救助外，昨日所勘查的麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民的心血全沒得收成，請公所加強查報,只要災損達20%救助門檻，縣府確認後即函報農委會公告，農民要把握自己的權益來通報公所。

雲林縣政府農業處呼籲農民，如所種植之農作物有受天然災害影響致損害請記得先向公所通報，縣府接獲公所查報將會在第一時間邀請專家至現場了解災損情形並函送農委會，爭取農損救助，維護農民權益。

▲麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民心血沒得收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民心血沒得收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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